Тихонов о дипломе Майгурова: «Попытка раскачать биатлонную семью вбросами провалилась. Знаю, что на совещании СБР Виктор всем объяснил ситуацию и ни у кого не было претензий»

Теги Александр Тихонов Союз биатлонистов России Леонид Гурьев Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров Владимир Драчев Дмитрий Васильев Алексей Нуждов Биатлон

Александр Тихонов заявил, что «вброс» о дипломе Виктора Майгурова провалился.

Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который глава Союза биатлонистов России (СБР) получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.

«Попытка раскачать биатлонную семью такими вбросами провалилась. Знаю, что на совещании СБР и представителей регионов Майгуров всем объяснил эту ситуацию и ни у кого не было ни вопросов, ни претензий.

Есть лишь отдельные личности, как Губерниев, которые лишились не только совести, а всего человеческого. На них не стоит обращать внимания. Заявления Димы Васильева стали для меня неожиданными. Я ему предлагал выдвигать свою кандидатуру на выборы президента СБР, но он не пошел.

Я его всегда хвалил, отмечал, что он хороший руководитель и деловой человек. В Питере он многое сделал для развития биатлона, поэтому мы ждем результатов. Покажи их, Дима, у себя в регионе, но пока вас всех на юношеском уровне обыгрывает Гурьев, уважаемый мной человек. Но объективно после Тихонова не было кандидатуры президента СБР, которая бы полностью справлялась.

А что хотят Губерниев и Васильев, перечеркнуть все положительные результаты Майгурова и развалить все до конца, передав федерацию Нуждову? Мы его работу в связке с Драчевым уже видели. Когда же он успокоится наконец и прекратит лезть туда, где он не нужен.

С Майгуровым мы все же видим некий подъем. Я тоже его поначалу не поддерживал и много критиковал раньше. Было за что. Но человек сделал выводы и доказывает свою состоятельность делом. Где другой, более сильный кандидат?» – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

У босса нашего биатлона три диплома – и все ускользают. Как так?

10 комментариев

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Олег Кузнецов
Что можно сказать о людях у которых не возникло вопросов к Майгурову, когда выснилось что 2 его диплома -фальшаки? Возможно у них у самих такие же дипломы?)
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Павел Мельников
Суд признал диплом недействительным, но Майгуров на совещании СБР все объяснил. Что же он мог там объяснить, интересно.
+10
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Тим-сиб
Майгуров мошенник и лжец, но это же биатлонная семья, поэтому надо понять и простить.
+4
0
+4
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Andrey Novikov
Ну если решение суда для Тихонова - вброс, то понятно какая биатлонная семья :-))
+4
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Ебздрогыч
- да, я купил липовые дипломы, и чё? Есть вопросы или претензии?
- нет.

Порешали вопросик
+3
-1
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Виталий
Ответ Павел Мельников
Суд признал диплом недействительным, но Майгуров на совещании СБР все объяснил. Что же он мог там объяснить, интересно.
Что у них дипломы такие же как у него. Поэтому нужно молчать)
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sfilatov13
я считаю, что Губерниев повлиял на решение суда!!! видимо старый перечитал комментариев на спортс.ру, здесь тоже во всех бедах комментатор виноват
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avcgloronalduMU
вот вам и теория заговора
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Кот под ногами майора
У Тихонова, кажется, самого были проблемы с законом
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