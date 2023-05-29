Васильев о возможной подмене Устава СБР: «Дело рассматривается в суде. Это предмет для разбирательства и возбуждения уголовного дела»

Теги Союз биатлонистов России Виктор Майгуров Дмитрий Васильев Алексей Нуждов Спорт-Экспресс Ильдар Нугманов Биатлон

Дело о возможной подмене Устава Союза биатлонистов России рассматривается в суде.

Об этом сообщил глава Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

— На отчетно-выборной конференции, когда Майгурову не хватило одного голоса для победы над Нуждовым (конец июня 2022 года), был принят новый Устав СБР. За него проголосовали делегаты конференции.

Ильдар Нугманов (президент Федерации биатлона Республики Татарстан) выяснил, что Устав был принят один, а в Минюсте зарегистрирован абсолютно другой. С очень серьезными отличиями. Нугманов подал в суд. Сейчас дело рассматривается.

Если будет признано, что была подмена Устава, который был принят на конференции, то налицо мошенничество. Это предмет для разбирательства, выявления тех, кто это сделал, а также возбуждения уголовного дела.

— То есть на это уже должны будут отреагировать и Минспорт, и ОКР?

— Безусловно. Это предмет для вынесения импичмента. Это не поддельный диплом 20-летней давности. Мы живем согласно этому Уставу, а в принятом документе прописаны совершенно другие вещи. Мы за них не голосовали. Это меняет кардинально все. Ждем решения суда, – сказал Васильев

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7 комментариев

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Владимир Ч
жулики у госкормушки в деле
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khinskiy
У нас, когда принимали Конституцию 1993 года, то на голосование был предъявлен один текст, а опубликован после принятия совсем другой.
И ещё несколько раз команда Шахрая дописывала Конституцию по мелочам.
Майгуров не нарушал закон, а соблюдал национальную традицию.)))
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papadok
Есть такие истории (фильмы, книги), в которых положительных героев просто нет. Похоже, наш биатлон именно такая история. Вроде, дело с уставом в суде, ЦСП обещает с зарплатами утрясти, полное торжество справедливости грядёт, а не за кого не радостно.
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Ковид 07.10.52
Делов-то...проголосуют еще , как надо...не впервой...
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