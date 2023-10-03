Нуждов о новом турнире для биатлонистов: «Хотим 18-19 ноября провести гонки, где будут белорусы, китайцы и россияне»
Алексей Нуждов рассказал о новом биатлонном турнире, запланированном на ноябрь.
Ранее комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что есть идея за неделю до старта Кубка России провести клубный турнир с призовым фондом в 8 млн рублей.
«Действительно есть идея такого турнира. Она по сути родилась еще с того момента, когда руководством страны было принято решение о необходимости проведения внутренних турниров, раз ограничили выступления за рубежом. Значит, их надо проводить.
И я как президент региональной федерации примерно понимаю, в каком состоянии спортсмены оказались. Понятно, что выступать за грамоты и медали – это хорошо. Но у взрослых спортсменов это уже и работа, они добывают средства к существованию для себя и семьи.
Ранее наши лучшие спортсмены понимали, что выступая стабильно и достойно на этапах Кубка мира и Кубка IBU, можно обладать достатком определенного уровня. И на словах мы слышали высказывания от разного уровня чиновников, но на деле я вижу зарплаты в ЦСП – региональном и федеральном.
Лучшие спортсмены значительно потеряли в деньгах. Можно, конечно, сказать, что раньше вообще ничего не давали на российских соревнованиях, но это подмена понятий.
И сейчас биатлонисты на внутренних турнирах получают значительно меньше, чем на международных соревнованиях. И интерес вдолгую просто начнет пропадать – поймут, что на эти деньги просто нельзя жить.
В итоге было принято решение что‑то делать в этом плане. СБР сказал, что призовые больше не станут. Поэтому я подумал, что нам нужны новые турниры.
Меня поддержали белорусы, у которых еще сложнее ситуация, ведь они участвуют только в Кубке Содружества. У них вообще беда. В итоге они создали клуб, и наша федерация Московской области зарегистрировала его.
Совместно зарегистрировали Лигу профессионального биатлона. Планируем, что подключатся другие регионы и страны. На предстоящие соревнования приедет китайский клуб, например. Будут участвовать.
В итоге, хотим 18-19 ноября хотим провести гонки для мужчин и женщин, где будут белорусы, китайцы и россияне. Активно ведем переговоры с руководством Ханты‑Мансийска на уровне департамента спорта и вице‑губернатора.
Нельзя сказать, что есть окончательное решение. Но у нас все готово – деньги, возможности, договоренности есть. Осталось дело за малым – дождаться, чтобы руководители региона дали отмашку и включили соревнования в календарь. Тогда и будем проводить», – сказал президент Федерации биатлона Московской области.
Вот уже 4 страны будут участвовать в турнире. А, потом, например, и за Эритрею взяться. Нет снега? Завести. Делов-то.