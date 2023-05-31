Нуждов о ситуации с дипломом Майгурова: «Не похоже, чтобы кто-то искал выход из тупика. Скорее есть намерение в нем обустроиться»

Алексей Нуждов высказался о признании диплома Виктора Майгурова недействительным.

Ранее суд в Екатеринбурге признал недействительным диплом, который глава СБР получил в 2001 году в Уральском институте коммерции и права.

– Почему вас связывают с историей о недействительном вузовском дипломе главы СБР?

– Кто связывает?

– Александр Тихонов, например.

– Давайте лучше о чем-нибудь серьезном. Меня еще в биатлоне не было, когда громче всех тему раздувал сам Александр Иванович, гугл не даст соврать. Теперь он связывает это со мной. Нет, давайте все же о серьезном.

– Как поступили бы на месте Майгурова, окажись в такой ситуации?

– Во-первых, не могу представить, чтобы в ней оказался. Во-вторых, не похоже, чтобы кто-то искал выход из тупика, скорее, есть намерение в нем обустроиться. Я сейчас не внутри процессов и не хочу никого критиковать.

Девять лет руковожу далеко не последней региональной федерацией в стране, вместе с коллегами поднял ее с нижних мест рейтингов в первую пятерку, в Московской области растут сильные спортсмены, мы даем результат. Вот что считаю главным.

А как поступить в ситуации, о которой вы спросили, ума не приложу. Не надо было в нее попадать, в этом уверен твердо, – сказал глава федерации биатлона Московской области, экс-кандидат в президенты СБР.

Тихонов – Нуждову: «Когда у тебя совесть проснется, полковник-бизнесмен? Вы с мошенником Драчевым пытались управлять биатлоном и получили позор»