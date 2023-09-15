Даниил Серохвостов: «Выступлю на чемпионате России в Тюмени. Состояние оценю на 1,5 из 10»

Теги сборная России летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Даниил Серохвостов Биатлон

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил свое состояние на 1,5 балла из 10.

Ранее российский спортсмен пропустил первый этап Кубка Содружества в Сочи из-за болезни

– Да, я выступлю на Альфа-Банк Чемпионате России в Тюмени (с 16 по 19 сентября – Sports.ru), побегу спринт и, если попаду, то эстафету.

– Как состояние оценишь свое?

– Ну, если по 10-балльной, то, наверное, на полтора из 10, ха-ха. Судя по сегодняшней работе.

Но, надеюсь, завтра будет побольше сил, хорошо высплюсь поем и, надеюсь, покажу тот уровень, на котором я сейчас нахожусь, – ответил Серохвостов.

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1 комментарий

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Слезы Светы Слепцовой
Когда-нибудь будет новость о том, что Серохвостов чувствует себя нормально? Второй год одно и то же.
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