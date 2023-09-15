Даниил Серохвостов: «Выступлю на чемпионате России в Тюмени. Состояние оценю на 1,5 из 10»

Биатлонист Даниил Серохвостов оценил свое состояние на 1,5 балла из 10.

Ранее российский спортсмен пропустил первый этап Кубка Содружества в Сочи из-за болезни.

– Да, я выступлю на Альфа-Банк Чемпионате России в Тюмени (с 16 по 19 сентября – Sports.ru), побегу спринт и, если попаду, то эстафету.

– Как состояние оценишь свое?

– Ну, если по 10-балльной, то, наверное, на полтора из 10, ха-ха. Судя по сегодняшней работе.

Но, надеюсь, завтра будет побольше сил, хорошо высплюсь поем и, надеюсь, покажу тот уровень, на котором я сейчас нахожусь, – ответил Серохвостов.