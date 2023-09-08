Серохвостов о болезни: «Меня заразил сосед, нос до сих пор заложен. В июне тоже болел, но там было посерьезнее – отравление»

Теги сборная России Даниил Серохвостов Биатлон

Даниил Серохвостов рассказал, почему пропускает этап Кубка Содружества в Сочи.

– Мог бы рассказать, что конкретно тебя беспокоит? Почему здесь не бежишь?

– Я недавно проболел: спускался вниз на пять дней, чтобы болезнь прошла легче. Поэтому не бегу.

– Эти болезни похожи на те, что были перед началом прошлого сезона?

– Нет. В этот раз я заболел, потому что сосед меня заразил, у меня до сих пор нос заложен. В июне тоже болел, но там было посерьезнее. Там у меня было кишечное отравление.

С того момента до сих пор идет восстановление, поэтому пока все тяжело делать, тяжело тренироваться... Оу, оса укусила прямо сейчас!

– Еще одна травма!

– Я аллергик, сейчас опухну! Умереть не хватало еще. Пока не умирал, ха-ха. 

– Какие у тебя планы на чемпионат России в Тюмени?

– Пока думаем. Будем отталкиваться от состояния здоровья и тренировочной формы.

На данный момент могу сказать, что я бы сейчас не побежал. Но впереди еще есть чуть больше недели, все может измениться, и я выйду на старт, – сказал биатлонист. 

1 комментарий

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Афанасия
Серохвостову пора в церковь идти и свечку ставить, что-то одни напасти косяком идут
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