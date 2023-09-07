Поршнев о 3-м месте в спринте: «Думал, что сегодня мой день и я смогу дотерпеть, а то и замахнуться на 1-е место»

Теги сборная России летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Никита Поршнев Кубок Содружества Биатлон

Никита Поршнев оценил свое 3-е место в спринте на Кубке Содружества.

«Претензии к себе только по последнему подъему, потому как не смог потерпеть. Меня вели тренеры, подсказывали секунды, даже на финишной прямой тренеры кричали, что 2 выигрываю или проигрывают – не помню. Но все было близко. И вот в итоге проиграл 4. Конечно, есть вопросы по этому, по раскладке на дистанции.

Но если в целом посмотреть на гонку, то я доволен, потому как летом выступал всегда достаточно непредсказуемо. Тем летом на чемпионате России с нолями был только седьмым. Сегодня я очень рад, благодарю свою большую команду за это.

Я после того как ноль стрельнул – загнался, побежал скорее по дистанции. Думал, что сегодня мой день и я смогу дотерпеть, а то и замахнуться на первое место. И слишком быстро начал. Потом немного сбавил, но на последней части все равно не дотерпел, потому что мышцы сковало, не мог отталкивать так, как на первых двух кругах», – сказал российский биатлонист в эфире «Матч ТВ».

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