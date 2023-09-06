Даниил Серохвостов пропустит этап Кубка Содружества по биатлону в Сочи
Российский биатлонист Даниил Серохвостов пропустит первый этап Кубка Содружества, который пройдет в Сочи с 7 по 10 сентября.
– Я болел. Два дня назад поднялся обратно сюда. Состояние, в принципе, сейчас более-менее. Но решили не бежать.
– В Тюмени (на чемпионате России по летнему биатлону 14-20 сентября – Sports.ru) увидим тебя?
– Я приеду, но побегу или не побегу – не знаю еще, – ответил спортсмен.
Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи
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