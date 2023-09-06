Даниил Серохвостов пропустит этап Кубка Содружества по биатлону в Сочи

Теги сборная России летний биатлон чемпионат России по летнему биатлону Даниил Серохвостов Кубок Содружества Биатлон

Российский биатлонист Даниил Серохвостов пропустит первый этап Кубка Содружества, который пройдет в Сочи с 7 по 10 сентября.

– Я болел. Два дня назад поднялся обратно сюда. Состояние, в принципе, сейчас более-менее. Но решили не бежать.

– В Тюмени (на чемпионате России по летнему биатлону 14-20 сентября – Sports.ru) увидим тебя?

– Я приеду, но побегу или не побегу – не знаю еще, – ответил спортсмен.

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи

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5 комментариев

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volga_olga
Ну начинааается... Кто следующий?
+5
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Афанасия
А так как в Кубке Содружества всего 4 этапа, то Серохвостов опять не внесет интригу в борьбу за Кубок. Что там у него стряслось
+1
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Биатлонная зима
Выздоравливай скорее Даня, без тебя не весело
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khinskiy
Пропускают также Гербулова, Резцова, Миронова, Буртасова.
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Татьяна Бурова
Начинается выбор какие этапы бежать.Муха,- Тюмень, Серый- ч/ р, ну и Емерхонов наверно ч/р. Кому нужен КС?. В критерии отбора он видимо не входит( как и в прошлом сезоне). Бардак.
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