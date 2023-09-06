Даниил Серохвостов пропустит этап Кубка Содружества по биатлону в Сочи

Российский биатлонист Даниил Серохвостов пропустит первый этап Кубка Содружества, который пройдет в Сочи с 7 по 10 сентября.

– Я болел. Два дня назад поднялся обратно сюда. Состояние, в принципе, сейчас более-менее. Но решили не бежать.

– В Тюмени (на чемпионате России по летнему биатлону 14-20 сентября – Sports.ru) увидим тебя?

– Я приеду, но побегу или не побегу – не знаю еще, – ответил спортсмен.

Расписание трансляций первого этапа Кубка Содружества по биатлону в Сочи