Дмитрий Губерниев о летнем чемпионате России без зрителей: «Руководство СБР часто молчит по важным поводам, ибо им на всех плевать!»

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Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР из-за организации ЧР по летнему биатлону.

Чемпионат России, который пройдет с 14 по 20 сентября в Тюмени, состоится без зрителей из-за реконструкции стадиона «Жемчужина Сибири». Об этом стало известно 4 сентября.

«Ну вот как им это удается? Чемпионат России по летнему биатлону проводят на стадионе, куда не пустят зрителей. При этом никто об этом заранее ничего не сказал. А люди уже билеты на самолет купили. Хотели поболеть», – написал корреспондент «Матч ТВ» Дмитрий Занин.

«Дима, Тюмень старается, реконструируют стадион люди, в ближайшем будущем все будет еще лучше, организация соревнований всегда блестящая! А руководство СБР часто молчит по важным поводам, ибо им на всех плевать! На спортсменов и на зрителей!

Обратите внимание, господа! Тюмень сообщает информацию, СБР молчит! Пресс-служба, руководство – все молчат! Сейчас поднимется большой шум, они заговорят и будут переводить стрелки! Дескать, не уиноватые.

Предлагаю запретить спортсменам общаться с «Матч ТВ», ибо во всем виноват Занин! Виктор Майгуров – пишите еще одно письмо. Мы ждем», – ответил Губерниев.

Чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени пройдет без зрителей в связи с реконструкцией «Жемчужины Сибири»

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2 комментария

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MikhaL
Вот просто интересно, сколько людей купило билеты за свои деньги, чтобы прилететь в Тюмень и насладиться летним биатлоном (уже осенним, но у СБР 2 сезона, снег есть - зима, снега нет - лето)).
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aya
Понадобилось 20+ лет, чтобы глаза раскрылись))
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0
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