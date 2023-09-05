Дмитрий Губерниев о летнем чемпионате России без зрителей: «Руководство СБР часто молчит по важным поводам, ибо им на всех плевать!»

Дмитрий Губерниев раскритиковал СБР из-за организации ЧР по летнему биатлону.

Чемпионат России, который пройдет с 14 по 20 сентября в Тюмени, состоится без зрителей из-за реконструкции стадиона «Жемчужина Сибири». Об этом стало известно 4 сентября.

«Ну вот как им это удается? Чемпионат России по летнему биатлону проводят на стадионе, куда не пустят зрителей. При этом никто об этом заранее ничего не сказал. А люди уже билеты на самолет купили. Хотели поболеть», – написал корреспондент «Матч ТВ» .

«Дима, Тюмень старается, реконструируют стадион люди, в ближайшем будущем все будет еще лучше, организация соревнований всегда блестящая! А руководство часто молчит по важным поводам, ибо им на всех плевать! На спортсменов и на зрителей!

Обратите внимание, господа! Тюмень сообщает информацию, СБР молчит! Пресс-служба, руководство – все молчат! Сейчас поднимется большой шум, они заговорят и будут переводить стрелки! Дескать, не уиноватые.

Предлагаю запретить спортсменам общаться с «Матч ТВ», ибо во всем виноват Занин! – пишите еще одно письмо. Мы ждем», – ответил .

Чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени пройдет без зрителей в связи с реконструкцией «Жемчужины Сибири»