Губерниев о летнем чемпионате России без зрителей: «Может, Майгуров напишет гневное письмо в адрес «Жемчужины Сибири» Эрдогану или председателю Си»

Теги телевидение Союз биатлонистов России летний биатлон Дмитрий Губерниев Виктор Майгуров чемпионат России по летнему биатлону Матч ТВ Реджеп Тайип Эрдоган Си Цзиньпин Биатлон

Дмитрий Губерниев назвал странной ситуацию с отсутствием зрителей на ЧР в Тюмени.

Ранее стало известно, что чемпионат России по летнему биатлону с 14 по 20 сентября пройдет без зрителей в связи с реконструкцией «Жемчужины Сибири».

«Ситуация странная. Но, скажем честно, Тюмень все делает для биатлона. Зрители посмотрят соревнования по «Матч ТВ», а зимой «Жемчужина Сибири» будет еще краше, величественнее и удобнее для болельщиков.

В этой ситуации приходится только развести руками. Надеюсь, что Тюмень знает, что делает. Не сомневаюсь, что мои друзья, крепкие профессионалы из Союза биатлонистов России (СБР), будут продолжать так же блистательно развивать биатлон, как они это делали ранее.

Может быть, они напишут гневное письмо в адрес «Жемчужины Сибири» Эрдогану или председателю Си. Точнее, не они, а [президент СБР] Виктор Майгуров», – сказал спортивный комментатор Губерниев.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Sasha831
Может, вам взять паузу, Дмитрий?

Дорога вниз имеет мало остановок.
+12
-3
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Петр Дьяконов
Димон чей-то заказ отрабатывает )
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Если на "Жемчужине России " проходи ремонт ,
реконструкция ,то за чем там наметили проводить летний ЧС ? Не ужели нет других альтернативных мест для соревнований , где могут присутствовать болельщики ?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Kapitan Klos
А Губерниев не так прост, как кажется по репортажам. Одно это чего стОит: "Может быть, они напишут гневное письмо в адрес «Жемчужины Сибири» Эрдогану или председателю Си..." Тонко, Губер, тонко.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
Ответ Sasha831
Может, вам взять паузу, Дмитрий? Дорога вниз имеет мало остановок.
Какие к нему претензии по этому вопросу?
Правильно долбит по своей профессиональной деятельности в конкретной теме, соревнования со зрителями и без имеют разный интерес, даже с экрана.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимир Жамьянов
Губернией-иноганет, расшатывает обстановку внутри биатлона, публично критикуя руководство биатлона, используя ресурсы из налогов трудового народа.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
александр
Может Губерниеву стоит перестать мстить Майгурову и его команде за их отношение к твоим выходкам.Народ знает цель твоих действий.Твои обиды как у маленького ребенка.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий