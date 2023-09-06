Губерниев о летнем чемпионате России без зрителей: «Может, Майгуров напишет гневное письмо в адрес «Жемчужины Сибири» Эрдогану или председателю Си»

Дмитрий Губерниев назвал странной ситуацию с отсутствием зрителей на ЧР в Тюмени.

Ранее стало известно, что чемпионат России по летнему биатлону с 14 по 20 сентября пройдет без зрителей в связи с реконструкцией «Жемчужины Сибири».

«Ситуация странная. Но, скажем честно, Тюмень все делает для биатлона. Зрители посмотрят соревнования по «Матч ТВ», а зимой «Жемчужина Сибири» будет еще краше, величественнее и удобнее для болельщиков.

В этой ситуации приходится только развести руками. Надеюсь, что Тюмень знает, что делает. Не сомневаюсь, что мои друзья, крепкие профессионалы из Союза биатлонистов России (СБР), будут продолжать так же блистательно развивать биатлон, как они это делали ранее.

Может быть, они напишут гневное письмо в адрес «Жемчужины Сибири» Эрдогану или председателю Си. Точнее, не они, а [президент СБР] Виктор Майгуров», – сказал спортивный комментатор Губерниев.