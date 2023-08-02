Томшин о ситуации с зарплатами: «Отчасти мне было стыдно высказываться, какое «плохое» руководство лишило меня денег. Выглядело бы так, будто мне нечего есть»

Василий Томшин объяснил, почему ему стыдно говорить о проблемах с зарплатами в биатлоне.

В мае комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что несколько спортсменов лишились зарплат членов сборной России. Позднее Министерство спорта РФ и Центр спортивной подготовки (ЦСП) решили выделить дополнительные ставки для биатлонистов.

– Почему ты принял решение не высказываться по вопросу о зарплатах?

– В первую очередь я хочу сказать, что я благодарен Дмитрию Губерниеву, Диме Занину и всему «Матч ТВ» за освещение темы. Моя ставка в Минспорта – это в большей части их заслуга.

Почему я тогда не высказывался публично: во-первых, честно, на тот момент мне казалось, что из этой затеи ничего не выйдет, во-вторых, отчасти мне было стыдно выходить в эфир и высказываться о том, какое «плохое» руководство лишило меня денег – с моей стороны это выглядело бы так, будто мне нечего есть.

Со своей стороны я сделал все от меня зависящее, поговорил лично с руководством.

– При этом ты понимаешь, почему ребята пошли в эфир?

– Понимаю ребят. Они, безусловно, достойны ставки в ЦСП, – рассказал российский биатлонист.

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