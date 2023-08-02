Томшин о ситуации с зарплатами: «Отчасти мне было стыдно высказываться, какое «плохое» руководство лишило меня денег. Выглядело бы так, будто мне нечего есть»

Теги телевидение сборная России Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Матч ТВ Василий Томшин Дмитрий Занин Биатлон

Василий Томшин объяснил, почему ему стыдно говорить о проблемах с зарплатами в биатлоне.

В мае комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что несколько спортсменов лишились зарплат членов сборной России. Позднее Министерство спорта РФ и Центр спортивной подготовки (ЦСП) решили выделить дополнительные ставки для биатлонистов.

– Почему ты принял решение не высказываться по вопросу о зарплатах?

– В первую очередь я хочу сказать, что я благодарен Дмитрию Губерниеву, Диме Занину и всему «Матч ТВ» за освещение темы. Моя ставка в Минспорта – это в большей части их заслуга.

Почему я тогда не высказывался публично: во-первых, честно, на тот момент мне казалось, что из этой затеи ничего не выйдет, во-вторых, отчасти мне было стыдно выходить в эфир и высказываться о том, какое «плохое» руководство лишило меня денег – с моей стороны это выглядело бы так, будто мне нечего есть.

Со своей стороны я сделал все от меня зависящее, поговорил лично с руководством.

– При этом ты понимаешь, почему ребята пошли в эфир?

– Понимаю ребят. Они, безусловно, достойны ставки в ЦСП, – рассказал российский биатлонист.

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