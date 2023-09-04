Чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени пройдет без зрителей в связи с реконструкцией «Жемчужины Сибири»

Теги сборная России сборная России жен болельщики чемпионат России по летнему биатлону стадион Жемчужина Сибири (Тюмень) Биатлон

Чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени пройдет без зрителей.

«Соревнования будут проходить без присутствия зрителей в связи с реконструкцией объекта «Жемчужина Сибири» и подготовкой к зимнему спортивному сезону‑2023/24», – сообщили в пресс‑службе ЦСП Тюменской области.

Соревнования пройдут с 14 по 20 сентября.

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
encaro_one
За весну и лето сложно было бетонные "скамейки" покрасить что ли. Да и комплекс "стадиона" небольшой.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
khinskiy
Организацией соревнований в СБР занимается семейство Мелиховых, папа и сын.
Сколько помню, их главная цель это создать как можно больше трудностей для спортсменов и зрителей.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий