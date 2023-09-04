Чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени пройдет без зрителей в связи с реконструкцией «Жемчужины Сибири»
Чемпионат России по летнему биатлону в Тюмени пройдет без зрителей.
«Соревнования будут проходить без присутствия зрителей в связи с реконструкцией объекта «Жемчужина Сибири» и подготовкой к зимнему спортивному сезону‑2023/24», – сообщили в пресс‑службе ЦСП Тюменской области.
Соревнования пройдут с 14 по 20 сентября.
Сколько помню, их главная цель это создать как можно больше трудностей для спортсменов и зрителей.