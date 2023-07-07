Павел Ростовцев: «Нигматуллина планирует участвовать в Кубке Содружества и летнем ЧР. Кристина Резцова пока делает первые шаги, посмотрит на спортивную форму»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России летний биатлон Павел Ростовцев Виктор Майгуров чемпионат России по летнему биатлону Александр Логинов Антон Бабиков Ульяна Нигматуллина (Кайшева) Кристина Резцова Артем Истомин Кубок Содружества Биатлон

Павел Ростовцев рассказал о тренировках российских биатлонистов на самоподготовке.

«Мы по инициативе нашего президента [СБР] Виктора Викторовича Майгурова обратились ко всем региональным федерациям, у которых спортсмены вошли в списки кандидатов в сборную команду, но не включены на централизованную подготовку за счет федерального бюджета. Мы предложили им: если нужна какая-то методическая помощь, дайте, пожалуйста, их план подготовки – где эти спортсмены находятся. И мы с удовольствием можем как-то помочь в случае этой необходимости.

Что касается наших олимпийцев, то Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина готовятся сейчас самостоятельно (ранее обе спортсменки вернулись к тренировкам после родов – Sports.ru). Ульяна планирует принять участие в Кубке Содружества (в сентябре в Сочи – Sports.ru) и в летнем чемпионате России. Кристина пока делает только первые шаги, посмотрит, как у нее будет после перерыва спортивная форма.

Александр Логинов и Антон Бабиков тоже были на сборах в Раубичах. Они так и или иначе все равно где-то проводят совместные тренировки с группой Артема Евгеньевича Истомина, там нормальная абсолютно атмосфера. Мы понимаем, где они будут в июле – они проведут часть сборов в Красной Поляне, часть в Токсово, в тоннеле на лыжах покатаются.

Поэтому я считаю, что контакт здесь есть, мы открыты. Необходимая помощь от сборной команды, от СБР – мы это предоставляем», – сказал вице-президент СБР по спорту.

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1 комментарий

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Andrey Novikov
Жду Ульяну на соревнованиях, очень интересно посмотреть на неё.
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