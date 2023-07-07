Павел Ростовцев: «Нигматуллина планирует участвовать в Кубке Содружества и летнем ЧР. Кристина Резцова пока делает первые шаги, посмотрит на спортивную форму»

Павел Ростовцев рассказал о тренировках российских биатлонистов на самоподготовке.

«Мы по инициативе нашего президента [СБР] Виктора Викторовича Майгурова обратились ко всем региональным федерациям, у которых спортсмены вошли в списки кандидатов в сборную команду, но не включены на централизованную подготовку за счет федерального бюджета. Мы предложили им: если нужна какая-то методическая помощь, дайте, пожалуйста, их план подготовки – где эти спортсмены находятся. И мы с удовольствием можем как-то помочь в случае этой необходимости.

Что касается наших олимпийцев, то Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина готовятся сейчас самостоятельно (ранее обе спортсменки вернулись к тренировкам после родов – Sports.ru). Ульяна планирует принять участие в Кубке Содружества (в сентябре в Сочи – Sports.ru) и в летнем чемпионате России. Кристина пока делает только первые шаги, посмотрит, как у нее будет после перерыва спортивная форма.

Александр Логинов и Антон Бабиков тоже были на сборах в Раубичах. Они так и или иначе все равно где-то проводят совместные тренировки с группой Артема Евгеньевича Истомина, там нормальная абсолютно атмосфера. Мы понимаем, где они будут в июле – они проведут часть сборов в Красной Поляне, часть в Токсово, в тоннеле на лыжах покатаются.

Поэтому я считаю, что контакт здесь есть, мы открыты. Необходимая помощь от сборной команды, от СБР – мы это предоставляем», – сказал вице-президент СБР по спорту.