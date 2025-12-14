  • Спортс
  • Зуманн получил Малый хрустальный глобус, украинские биатлонисты – серебряные медали ЧМ-2011, перешедшие им после дисквалификации Устюгова
Зуманн получил Малый хрустальный глобус, украинские биатлонисты – серебряные медали ЧМ-2011, перешедшие им после дисквалификации Устюгова

Австрийца Зуманна и украинских биатлонистов наградили после допинг-бана Устюгова.

Австрийский биатлонист Кристоф Зуманн получил Малый хрустальный глобус в зачете масс-стартов сезона-2009/10.

Церемония прошла в австрийском Хохфильцене в рамках этапа Кубка мира. Зуманн стал первым в зачете дисциплины после аннулирования результатов россиянина Евгения Устюгова из-за допинга.

«Это уже не имеет особой эмоциональной ценности, но я тем не менее счастлив. Воспоминания все еще живы и осязаемы, хотя это было очень давно», – цитирует Зуманна Kleine Zeitung.

Украинская эстафетная команда в составе Александра Беланенко, Андрея Дериземли, Сергея Семенова и Сергея Седнева получила серебряные медали чемпионата мира-2011. На церемонии присутствовал Семенов и президент Федерации биатлона Украины Иван Крулько.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: IBU
