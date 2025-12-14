Бажин об этапе Кубка России в Тюмени: «Эмоции остались положительные, все идет по плану»
Биатлонист Бажин: остались положительные эмоции от этапа Кубка Росси в Тюмени.
Биатлонист Кирилл Бажин прокомментировал победу в масс-старте на этапе Кубка России в Тюмени.
– Как складывалась стрельба сегодня?
– Ветер вносил поправки, но удавалось работать. Да и летние тренировки дают о себе знать.
– Впечатления остались от второго этапа Кубка России?
– Эмоции остались положительные, все идет по плану. Дальше переезд в Чайковский, там будем соревноваться дальше, – сказал Бажин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
