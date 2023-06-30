Губерниев о Тихонове: «Этот уголовник прятался от российского правосудия в Австрии, когда обвинялся в организации заказного убийства»

Дмитрий Губерниев назвал Александра Тихонова уголовником.

«Президента России спросите, почему нас унижают поляки и прочая сволочь? Я давно бы сровнял Варшаву с Берлином», отреагировал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону на арест российского хоккеиста в Польше.

«Какой слог, какая патетика! А ведь этот уголовник прятался от российского правосудия в Австрии, когда обвинялся в организации заказного убийства...» – написал .