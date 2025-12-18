Йоханнес Бо: «Перро – главный фаворит Кубка мира. У него есть все качества, чтобы выиграть общий зачет»

Йоханнес Бо назвал Перро главным фаворитом Кубка мира-2025/26.

Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Бо назвал французского биатлониста Эрика Перро главным фаворитом Кубка мира в текущем сезоне.

– Йоханнес, как дела? Не скучаешь, наблюдая за гонками по телевизору (норвежец завершил карьеру в марте – Спортс’’)?

– Ха-ха, совсем нет. Мне очень понравились эстафеты в Эстерсунде, но по соревнованиям я не скучаю. Я счастлив в новой жизни, провожу больше времени с семьей, женой и детьми. Я по-прежнему люблю биатлон, но также работаю и над несколькими проектами, так что занятость у меня есть.

– После твоего ухода из спорта пошли разговоры о возможной смене поколений у мужчин. Считаешь, это произойдет?

– Да, я согласен. Хоть Стурла (Лагрейд) и выиграл общий зачет в прошлом году, мы видим, что многие молодые биатлонисты прогрессируют и претендуют на высокие места. На самом деле мой фаворит в общем зачете Кубка мира – это Эрик Перро. Для меня он главный фаворит.

В прошлом году он победил на чемпионате мира, и я думаю, у него есть все качества, чтобы выиграть и Кубок мира, – ответил Йоханнес.

На данный момент Перро идет на 3-м месте в тотале Кубка мира (280 очков), уступая норвежцу Йохану-Олаву Ботну (365) и итальянцу Томмазо Джакомелю (298).