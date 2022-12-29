Александр Тихонов: «Москвина и Мишин как будто родились на катке. Вот кому нужно давать ордена Невского, а не комментатору-губошлепу»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о спортивных итогах года в России.

«Спортсмен года, на мой взгляд, Александр Большунов. У него три золотые медали на Олимпиаде! А по какому еще турниру оценивать, если не по главному?

У нас за всю историю не было такого, чтобы лыжник завоевывал три золота на одной Олимпиаде. У других стран было, а у нас впервые. Поэтому мой выбор – Большунов. У девушек лучшей назвал бы Наталью Непряеву. Она стабильно выступала и нормально себя вела.

Лучшим тренером я бы назвал Юрия Бородавко. Он столько лет уже трудится, мерзнет годами, подготавливая лыжников.

И как не отметить Тамару Москвину и Алексея Мишина! Люди дожили до 80 лет, а все еще стоят на льду. Они как будто родились на катке, и сколько фигуристов подготовили для страны. Вот кому нужно давать ордена Александра Невского, а не комментатору-губошлепу или человеку, который развалил биатлон», – сказал Тихонов.

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