Александр Тихонов: «Москвина и Мишин как будто родились на катке. Вот кому нужно давать ордена Невского, а не комментатору-губошлепу»

Теги Тамара Москвина Александр Тихонов лыжные гонки сборная России (лыжные гонки) сборная России жен (лыжные гонки) Юрий Бородавко Алексей Мишин Олимпийская сборная России Дмитрий Губерниев Олимпиада-2022 Наталья Непряева Биатлон

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о спортивных итогах года в России.

«Спортсмен года, на мой взгляд, Александр Большунов. У него три золотые медали на Олимпиаде! А по какому еще турниру оценивать, если не по главному?

У нас за всю историю не было такого, чтобы лыжник завоевывал три золота на одной Олимпиаде. У других стран было, а у нас впервые. Поэтому мой выбор – Большунов. У девушек лучшей назвал бы Наталью Непряеву. Она стабильно выступала и нормально себя вела.

Лучшим тренером я бы назвал Юрия Бородавко. Он столько лет уже трудится, мерзнет годами, подготавливая лыжников.

И как не отметить Тамару Москвину и Алексея Мишина! Люди дожили до 80 лет, а все еще стоят на льду. Они как будто родились на катке, и сколько фигуристов подготовили для страны. Вот кому нужно давать ордена Александра Невского, а не комментатору-губошлепу или человеку, который развалил биатлон», – сказал Тихонов.

«Спасибо президенту за высокую оценку моего комментаторского труда». Губерниев награжден орденом Александра Невского

5 комментариев

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DD102DD
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Если губы политически грамотно шлёпают - это орден.
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zadonbasss
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Мишин и Москвина не освоили православие, чистая душа только спасется! подумайте, пожалуйста. все умрут и без причастия погибнут навеки! в остальном, достойные талантливые люди, учимся у Вас! низкий поклон!
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Osik92
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За губошлепа браво
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FS.Nika1
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Нет слов, одни эмоции... 😁
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Viks
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ГубАшлёпу. Он губАми шлёпает.
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