Майгуров об Олимпиаде-2026: «Мы не рассчитываем на специальные приглашения от МОК»

Союз биатлонистов России не рассчитывает на спецприглашения от МОК на Олимпиаду.

В Союзе биатлонистов России (СБР ) не ждут специальных приглашений от Международного олимпийского комитета (МОК ) на зимние Игры-2026.

Ранее СБР подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) против Международного союза биатлонистов (IBU) с целью допустить россиян к квалификации на Олимпиаду.

«Мы будем пытаться получить право участвовать в отборе на Олимпиаду через суд. Мы не рассчитываем на какие-то специальные приглашения от МОК. По правилам нельзя принимать подобные решения без участия международных федераций, без участия спортсменов в квалификационных соревнованиях. Если бы такое право было, уверен, МОК им бы воспользовался», – сказал президент СБР Виктор Майгуров .

Квалификационный олимпийский период завершится 18 января. Зимние Игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.