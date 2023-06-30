Александр Тихонов об аресте российского хоккеиста в Польше: «Президента России спросите, почему нас унижают поляки и прочая сволочь? Я давно бы сровнял Варшаву с Берлином»

Теги происшествия Александр Тихонов Владимир Путин чемпионат Польши Политика Хоккей

Александр Тихонов отреагировал на задержание российского хоккеиста в Польше.

Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Вопрос, почему над нами могут издеваться поляки и все прочие, нужно задать президенту России. Спросите, почему нас унижают поляки и прочая сволочь?

Я бы уже давно сровнял Варшаву вместе с Берлином, чтобы уважали Россию. А над нами издевается вся планета, потому что не принимается решений. Где у нас, что? Почему это случилось? Почему ребята туда поехали?

Я бы решил по-другому, чтобы нас уважали», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.

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26 комментариев

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Донован хозяин НБА
Я не знаю ни в одной "вражеской" стране такого количества публичных людей, как в России, мечтающих стереть с лица Земли десятки городов и убить миллионы гражданских людей. По любому мельчайшему поводу и в любое время.

А потом с невинным лицом удивляются "а почему нас никто не любит, а почему у этих русофобов такое предвзятое к нам мнение"
+38
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+35
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ОттоДракула
Ответ Донован хозяин НБА
Я не знаю ни в одной "вражеской" стране такого количества публичных людей, как в России, мечтающих стереть с лица Земли десятки городов и убить миллионы гражданских людей. По любому мельчайшему поводу и в любое время. А потом с невинным лицом удивляются "а почему нас никто не любит, а почему у этих русофобов такое предвзятое к нам мнение"
Это сссрнутые на голову старпёры с манией величия. У меня таких же знакомых много возрастом 50-60 лет. Знаменитое сссровское образование и воспитание, когда трава была зеленее и люди добрее.
+12
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+12
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banchik1
Угу, тут танковую колонну на Москву сравнять не могут, а Варшаву с Берлином смогут, разумеется.
+15
-3
+12
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Геннадий Тимченко
а чего сам биотлонист президенту вопрос не задаст ❓🤔
+5
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+5
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lundian
Кого спросить за эту ситуацию он правильно вычислил. Вопрос не тот правда
+4
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+4
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Lemax
Надо мной, в данный момент времени, издевается Александр Тихонов, что делать?
+4
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Cruel Snake
Дайте этому бойцу винтовку и 🎿 сейчас летом. Укажите направления и пускай идёт "стиратель"
+4
-1
+3
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banchik1
Ответ Евгений Мешков
Комментарий удален модератором
О каких таких вы тут речь, малахольный?
+4
-2
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Фут.Боль
Ответ Геннадий Тимченко
а чего сам биотлонист президенту вопрос не задаст ❓🤔
Прямой линии не было ещё.
+3
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Viks
Сам и спроси. СлабО?
+1
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LaffyTaffy
Когда люди в открытую призывают к ядерной войне - их нужно пожизненно судить независимо от национальности
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JL JL
Ужас! Куда бежать, что делать?! Вся планета издевается, вся планета.
Даже Эритрея, и, Ким заливается соловьем.
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Алексѣй Пестовъ
Как же здорово, что Европа максимально отгородилась от этого зверинца
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kai.domov
Ответ ОттоДракула
Это сссрнутые на голову старпёры с манией величия. У меня таких же знакомых много возрастом 50-60 лет. Знаменитое сссровское образование и воспитание, когда трава была зеленее и люди добрее.
А люди и вправду были добрее. Никаких железных дверей, решеток на окнах, праздники с соседями. Но вам же, это никто не рассказывал.
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Сибирский литовец
Ответ Донован хозяин НБА
Я не знаю ни в одной "вражеской" стране такого количества публичных людей, как в России, мечтающих стереть с лица Земли десятки городов и убить миллионы гражданских людей. По любому мельчайшему поводу и в любое время. А потом с невинным лицом удивляются "а почему нас никто не любит, а почему у этих русофобов такое предвзятое к нам мнение"
Смотри дальше НБА )
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Евгений Мешков
Ответ banchik1
Угу, тут танковую колонну на Москву сравнять не могут, а Варшаву с Берлином смогут, разумеется.
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banchik1
Ответ Lemax
Надо мной, в данный момент времени, издевается Александр Тихонов, что делать?
Сравнять с Терюшковым.
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Dr. Heisenberg
Ну вот он, еще один разоблачился, представитель высшей расы - поляки какие-то и прочая сволочь, а он белой кости и голубой крови, хамоватый пережиток совка.
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Melnikov1968
То есть поляки сволочи, американцы, англичане, французы, норвежцы тоже. А нормальные кто? Русские или россияне, белорусы?
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Hardy
🤡🤡🤡
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Костя Кот
сровнял бы он)
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Los Catrachos
Кстати, правильная мысль президенту подобные вопросы задавать, жаль, что никому особо в голову она не приходит, иначе бы не было у него никакого рейтинга одобрения.
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Гамарджоба Генацвале
А зачем вообще хоккеист туда поехал играть вопроса не возникает у Тихонова?
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