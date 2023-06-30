Александр Тихонов об аресте российского хоккеиста в Польше: «Президента России спросите, почему нас унижают поляки и прочая сволочь? Я давно бы сровнял Варшаву с Берлином»
Александр Тихонов отреагировал на задержание российского хоккеиста в Польше.
Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.
«Вопрос, почему над нами могут издеваться поляки и все прочие, нужно задать президенту России. Спросите, почему нас унижают поляки и прочая сволочь?
Я бы уже давно сровнял Варшаву вместе с Берлином, чтобы уважали Россию. А над нами издевается вся планета, потому что не принимается решений. Где у нас, что? Почему это случилось? Почему ребята туда поехали?
Я бы решил по-другому, чтобы нас уважали», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.
А потом с невинным лицом удивляются "а почему нас никто не любит, а почему у этих русофобов такое предвзятое к нам мнение"
Даже Эритрея, и, Ким заливается соловьем.