Александр Тихонов об аресте российского хоккеиста в Польше: «Президента России спросите, почему нас унижают поляки и прочая сволочь? Я давно бы сровнял Варшаву с Берлином»

Александр Тихонов отреагировал на задержание российского хоккеиста в Польше.

Спортсмен обвинен в шпионаже, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

«Вопрос, почему над нами могут издеваться поляки и все прочие, нужно задать президенту России. Спросите, почему нас унижают поляки и прочая сволочь?

Я бы уже давно сровнял Варшаву вместе с Берлином, чтобы уважали Россию. А над нами издевается вся планета, потому что не принимается решений. Где у нас, что? Почему это случилось? Почему ребята туда поехали?

Я бы решил по-другому, чтобы нас уважали», – заявил четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Тихонов.