отреагиовал на слова олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова о лыжнице Веронике Степановой.

Тихонов поддержал тренера Юрия Бородавко, который назвал смену спортсменами гражданства изменой Родине, и заявил: «Наше поколение – более патриотичное, и медалей было в 150 раз больше. А сегодня у нас Степанова с безголовыми заявлениями».

«Конечно, это ведь Ника Степанова сбегала от правосудия в Австрию. Это Ника Степанова была под следствием. И это Нику Степанову выпустили по амнистии.

Скажу так: старик Козлодоев не имеет права распускать свои грязные лапы в сторону нашей блистательной Ники Степановой», – сказал Губерниев.

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США