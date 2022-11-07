Губерниев о Тихонове: «Старик Козлодоев не имеет права распускать свои грязные лапы в сторону блистательной Ники Степановой»

Теги Александр Тихонов лыжные гонки сборная России жен (лыжные гонки) Дмитрий Губерниев Вероника Степанова Лыжи

Дмитрий Губерниев отреагиовал на слова олимпийского чемпиона по биатлону Александра Тихонова о лыжнице Веронике Степановой.

Тихонов поддержал тренера Юрия Бородавко, который назвал смену спортсменами гражданства изменой Родине, и заявил: «Наше поколение – более патриотичное, и медалей было в 150 раз больше. А сегодня у нас Степанова с безголовыми заявлениями». 

«Конечно, это ведь Ника Степанова сбегала от правосудия в Австрию. Это Ника Степанова была под следствием. И это Нику Степанову выпустили по амнистии.

Скажу так: старик Козлодоев не имеет права распускать свои грязные лапы в сторону нашей блистательной Ники Степановой», – сказал Губерниев. 

Вероника Степанова – эксперт по любым вопросам: газ в Европе, бомбардировка Ливии, смертная казнь в США

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