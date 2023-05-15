Дмитрий Васильев: «Ростовцев пытается навести порядок, но получается топорно. Если хочешь сделать какие‑то перестановки, нужно озвучить все заранее»

Теги сборная России Павел Ростовцев Дмитрий Васильев Матч ТВ Биатлон

Дмитрий Васильев высказался о работе Павла Ростовцева в сборной России по биатлону.

«Так понимаю, что Павел Ростовцев, исполняющий должность главного тренера, пытается навести порядок. Но получается топорно.

Если ты хочешь сделать какие‑то перестановки, то нужно озвучить все заранее. Тем более был повод на тренерском совете, нужно было представить свой план.

Это необходимо сделать по‑человечески, а когда делается так – вызывает недоумение», – сказал двукратный олимпийский чемпион в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

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2 комментария

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sfilatov13
герой местных комментаторов Пашка Ростовцев уже начал показывать свою сущность, там где он всегда скандалы и разруха
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Olga.t
Интриги, скандалы, расследования...
Как всё запутано в СБР.
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