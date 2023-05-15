Дмитрий Васильев: «Ростовцев пытается навести порядок, но получается топорно. Если хочешь сделать какие‑то перестановки, нужно озвучить все заранее»

Дмитрий Васильев высказался о работе Павла Ростовцева в сборной России по биатлону.

«Так понимаю, что Павел Ростовцев, исполняющий должность главного тренера, пытается навести порядок. Но получается топорно.

Если ты хочешь сделать какие‑то перестановки, то нужно озвучить все заранее. Тем более был повод на тренерском совете, нужно было представить свой план.

Это необходимо сделать по‑человечески, а когда делается так – вызывает недоумение», – сказал двукратный олимпийский чемпион в эфире программы «Громко» на «Матч ТВ».

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось

Дмитрий Губерниев: «Бабиков – лицо российского биатлона, и есть буква закона. Люди говорят про омоложение состава, но в 30 лет? Под ударом Цветков и Логинов»