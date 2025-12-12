  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Александр Поварницын: «Хочется додержать такую форму до конца сезона. Пока рад, что гонка сложилась идеальным образом»
1

Александр Поварницын: «Хочется додержать такую форму до конца сезона. Пока рад, что гонка сложилась идеальным образом»

Поварницын: рад, что гонка сложилась идеальным образом.

Биатлонист Александр Поварницын высказался о победе в индивидуальной гонке на Кубке России в Тюмени. 

«В последнее время были натянутые отношения с нулями, но я плотно работал летом. Спасибо Виталию Норицыну, что помог мне со стрельбой совладать. Наработки, которые у меня были летом, здесь уже применяю.

Что касается хода, то в этом сезоне мы готовились немножко по‑другому, было больше объемов. Я чувствую, что способен держать скорость. Но сказывается, что это уже четвертая неделя стартов, самочувствие потяжелее стало.

Хочется додержать такую форму до конца сезона. Пока рад, что гонка сложилась идеальным образом», — сказал Поварницын.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
logoКубок России
logoсборная России
logoАлександр Поварницын
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
❄️ Кубок России. Поварницын победил в индивидуальной гонке, Бажин – 2-й, Халили – 3-й
12 декабря, 08:10
Поварницын о допуске российских биатлонистов: «Надежда пропадет только с началом Олимпийских игр»
11 декабря, 08:09
Александр Поварницын: «Тяжело бежать в мороз. Настраивался вести гонку так, чтобы максимально сохранять свои силы»
5 декабря, 11:47
Главные новости
Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
вчера, 05:55
Кубок IBU. Боте, Гальмас Полен, Энафф, Скоттхайм, Кебингер, Бертран, Нильссон, Шово пробегут гонку преследования
вчера, 19:54
Кубок IBU. Леве, Лежен, Гигонна, Патюрель, Калкенберг, Жакоб, Реес, Кюн выступят в гонке преследования
вчера, 19:50
Кубок мира. Жанмонно, Киркеэйде, Магнуссон, Вирер, Басерга, Бене, Фойгт, Вайдель, Кноттен выступят в гонке преследования
вчера, 19:46
Кубок мира. Эстафета. Ботн и Лагрейд побегут за Норвегию, Фийон-Майе и Перро – за Францию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию
вчера, 19:22
Кубок России. Поварницын, Бажин, Халили, Бабиков, Корнев, Сидоров, Латыпов, Серохвостов, Логинов пробегут масс-старт
вчера, 19:19
Кубок России. Шевченко, Метеля, Казакевич, Коваленко, Резцова, Гришина Фролова выступят в масс-старте
вчера, 19:02
«Мы поговорили, но это останется между нами». Жюлия Симон о взаимоотношениях в сборной Франции после скандала
вчера, 17:47
Кубок мира. Эстафета. Халварссон, Фиалкова, Брезаз-Буше, Киркеэйде были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход
вчера, 15:10
⚡ Кубок мира. Женская сборная Швеции победила в эстафете, Норвегия – 2-я, Германия – 3-я, Франция – 6-я
вчера, 14:24
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
вчера, 15:35
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 15:32
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
вчера, 12:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Магнуссон лидирует, Жанмонно – 2-я, Киркеэйде – 3-я
12 декабря, 15:37
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
12 декабря, 12:54
Кубок мира. Зачет спринтов. Ботн лидирует, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 декабря, 12:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Хаузер идет первой, Минккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я
7 декабря, 13:22
Кубок IBU. Боте победила в спринте, Стремоус – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
4 декабря, 10:53
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й
3 декабря, 16:47
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
2 декабря, 16:52