Александр Поварницын: «Хочется додержать такую форму до конца сезона. Пока рад, что гонка сложилась идеальным образом»

Поварницын: рад, что гонка сложилась идеальным образом.

Биатлонист Александр Поварницын высказался о победе в индивидуальной гонке на Кубке России в Тюмени.

«В последнее время были натянутые отношения с нулями, но я плотно работал летом. Спасибо Виталию Норицыну, что помог мне со стрельбой совладать. Наработки, которые у меня были летом, здесь уже применяю.

Что касается хода, то в этом сезоне мы готовились немножко по‑другому, было больше объемов. Я чувствую, что способен держать скорость. Но сказывается, что это уже четвертая неделя стартов, самочувствие потяжелее стало.

Хочется додержать такую форму до конца сезона. Пока рад, что гонка сложилась идеальным образом», — сказал Поварницын.