Анна Магнуссон: «Думаю, еще рано разрешать России участвовать в Олимпийских играх»

Шведская биатлонистка Магнуссон: рано разрешать России участвовать в Олимпиаде.

Шведская биатлонистка Анна Магнуссон удивлена допуску российских спортсменов до международных стартов.

«Я была удивлена, что на этих Олимпийских играх уже будет так много русских спортсменов.

Я думаю, что еще слишком рано разрешать России участвовать в Олимпийских играх», – сказала Магнуссон в интервью Expressen.se.

«Для России спорт – это способ показать миру величие. Хорошо, когда спорт не используется для этого», – добавила Элла Халварссон .