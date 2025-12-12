Анна Магнуссон: «Думаю, еще рано разрешать России участвовать в Олимпийских играх»
Шведская биатлонистка Магнуссон: рано разрешать России участвовать в Олимпиаде.
Шведская биатлонистка Анна Магнуссон удивлена допуску российских спортсменов до международных стартов.
«Я была удивлена, что на этих Олимпийских играх уже будет так много русских спортсменов.
Я думаю, что еще слишком рано разрешать России участвовать в Олимпийских играх», – сказала Магнуссон в интервью Expressen.se.
«Для России спорт – это способ показать миру величие. Хорошо, когда спорт не используется для этого», – добавила Элла Халварссон.
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости