Дмитрий Васильев: «Насколько я знаю, Ростовцев решил навести порядок и дисциплину. Возможно, это связано с тем, что Бабиков пропускает первый сбор»

Дмитрий Васильев назвал возможную причину отстранения Антона Бабикова от сборной России.

Накануне комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлониста не взяли на централизованную подготовку к сезону, но позже решение было изменено.

«Насколько я знаю, Ростовцев (вице-президент Союза биатлонистов России по спорту – Sports.ru) решил навести порядок и дисциплину, которой четко должны придерживаться все спортсмены. Возможно, это связано с тем, что Бабиков пропускает первый сбор национальной команды.

С одной стороны, Ростовцева можно понять, но, с другой стороны, подобное надо начинать с молодых, а не с таких опытных спортсменов, как Антон, которые знают, что им делать. В мае проходят втягивающие сборы, на которые взрослые спортсмены иногда закрывают глаза и дают себе побольше отдохнуть. Не думаю, что из‑за этого стоило принимать такие решения по Бабикову, возможно, еще и по Логинову.

Наводить порядок – хорошее дело, однако делать это нужно грамотными методами. Если же Бабикова действительно отстранили от централизованной подготовки из‑за пропуска сбора, то это неправильно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

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