Дмитрий Васильев: «Насколько я знаю, Ростовцев решил навести порядок и дисциплину. Возможно, это связано с тем, что Бабиков пропускает первый сбор»

Теги сборная России Павел Ростовцев Дмитрий Васильев Александр Логинов Антон Бабиков Биатлон

Дмитрий Васильев назвал возможную причину отстранения Антона Бабикова от сборной России.

Накануне комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлониста не взяли на централизованную подготовку к сезону, но позже решение было изменено.

«Насколько я знаю, Ростовцев (вице-президент Союза биатлонистов России по спорту – Sports.ru) решил навести порядок и дисциплину, которой четко должны придерживаться все спортсмены. Возможно, это связано с тем, что Бабиков пропускает первый сбор национальной команды.

С одной стороны, Ростовцева можно понять, но, с другой стороны, подобное надо начинать с молодых, а не с таких опытных спортсменов, как Антон, которые знают, что им делать. В мае проходят втягивающие сборы, на которые взрослые спортсмены иногда закрывают глаза и дают себе побольше отдохнуть. Не думаю, что из‑за этого стоило принимать такие решения по Бабикову, возможно, еще и по Логинову.

Наводить порядок – хорошее дело, однако делать это нужно грамотными методами. Если же Бабикова действительно отстранили от централизованной подготовки из‑за пропуска сбора, то это неправильно», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось

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