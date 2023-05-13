Дмитрий Губерниев: «Бабиков – лицо российского биатлона, и есть буква закона. Люди говорят про омоложение состава, но в 30 лет? Под ударом Цветков и Логинов»
Дмитрий Губерниев назвал Антона Бабикова лицом российского биатлона.
Накануне комментатор сообщил, что биатлониста не взяли на централизованную подготовку к сезону, но позже решение было изменено.
«Бабиков непростой и временами неуступчивый, я это знаю по себе, но Антон – лицо российского биатлона, и есть буква закона.
Люди говорят про какое-то омоложение состава, но в 30 лет у нас омоложение состава? Под ударом Максим Цветков и Александр Логинов.
Очевидно, что приход вице-президента по спортивным рюмкам (ранее пост вице-президента СБР по спорту занял Павел Ростовцев – Sports.ru) – это стопроцентная попытка устроить дружка, потому что достаточно давно было известно о том, что уходит губернатор Красноярского края [Александр] Усс.
Парнишка из Красноярска остался без работы и его пристроили в СБР. Хотели пристроить главным тренером, но руки коротки. Я предупреждал, что будет развал команды, да сплошные интриги», – сказал Губерниев.
Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось
«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное
Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»
от злости к Ростовцеву даже Бабикова полюбил
ни разу не переобувается
А Бабиков, как человек эмоциональный и справедливый, невольно втянут в очередной скандал.