Дмитрий Губерниев: «Бабиков – лицо российского биатлона, и есть буква закона. Люди говорят про омоложение состава, но в 30 лет? Под ударом Цветков и Логинов»

Теги сборная России Союз биатлонистов России Дмитрий Губерниев Павел Ростовцев Александр Логинов Антон Бабиков Максим Цветков Политика Биатлон

Дмитрий Губерниев назвал Антона Бабикова лицом российского биатлона.

Накануне комментатор сообщил, что биатлониста не взяли на централизованную подготовку к сезону, но позже решение было изменено.

«Бабиков непростой и временами неуступчивый, я это знаю по себе, но Антон – лицо российского биатлона, и есть буква закона.

Люди говорят про какое-то омоложение состава, но в 30 лет у нас омоложение состава? Под ударом Максим Цветков и Александр Логинов.

Очевидно, что приход вице-президента по спортивным рюмкам (ранее пост вице-президента СБР по спорту занял Павел Ростовцев – Sports.ru) – это стопроцентная попытка устроить дружка, потому что достаточно давно было известно о том, что уходит губернатор Красноярского края [Александр] Усс.

Парнишка из Красноярска остался без работы и его пристроили в СБР. Хотели пристроить главным тренером, но руки коротки. Я предупреждал, что будет развал команды, да сплошные интриги», – сказал Губерниев.

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное

Почему поссорились Губерниев и Ростовцев? Есть видео, из-за которого все началось и дошло до стычки в «Шереметьево»

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6 комментариев

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Dinamik1
Майонез в своем репертуаре.Не ужели люди так и не поняли что ему по фиг биатлон ему надо находится в центре скандала.От него желтухой воняет за киломметр.
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Макс Осипов
ахахах
от злости к Ростовцеву даже Бабикова полюбил
ни разу не переобувается
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Рав. Зильберман
А что Логинов еще в биатлоне? Чтото я в этом году его не видел. И не думаю что он вернется бегать на кубке водокачки
+3
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Uralbary
Какой же Губер гнилой, говорит о развале, интригах, а сам вообще не причём. Просто сказочный...
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Olga.t
Губерниев никак не избавится от злобы на Ростовцева, какой же он злопамятный! Считает, что наступил его звёздный час отмщения, и он сможет уничтожить Павла.

А Бабиков, как человек эмоциональный и справедливый, невольно втянут в очередной скандал.
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Мистер Блин
какая есть буква закона, губер, если конституцию попирают как хотят и когда хотят. буква закона😂😂😂😂🤙🤙🤙🤡🤡
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