Дмитрий Васильев: «Надо еще больше работать с лыжниками, чтобы забирать достойные кадры»

Теги сборная России сборная России жен Дмитрий Васильев Матч ТВ Наталия Шевченко (Мекрюкова) Биатлон

Дмитрий Васильев считает, что лыжникам не нужно бояться переходить в биатлон. 

На чемпионате России в Ханты-Мансийске бывшая лыжница Наталия Шевченко победила в спринте, гонке преследования и эстафете в составе команды Свердловской области.

«Это говорит о том, что надо еще больше работать с лыжниками, чтобы забирать достойные кадры. Лыжам не все подходят, а биатлону пригодятся.

Не нужно бояться, надо попробовать пострелять. Бывает такое, что пробуешь и сразу попадаешь. Но нужно попасть к хорошему специалисту.

У нас во времена СССР тоже были совместные тренировки с лыжниками, мы им там нервы портили! Просто у нас разная работа: у биатлонистов интервальная, а у лыжников больше работа на дистанции», — сказал Васильев. 

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7 комментариев

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Погладь быка
Ответ Viks
Васильев: "забирать достойные кадры" --- А не достойным куда?
В госдуму?
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Gondeira
Ответ Anouck
"Но нужно попасть к хорошему специалисту", я, надеюсь, он это не на себя намекает. Хороший способ. Можно даже свои кадры не пытаться воспитывать. У Питера в лыжах у женщин всё не плохо. А юниоров перспективных на подходе не видно. Видимо, оттого, что там "специалисты" работают. У меня вопрос к регионам, вот у Новосибирска бегут к примеру парни 98-2001 г. р. помимо двух лидеров. Ладно ещё Матвеев, у него просветления были, но другие ребята эстафету не первый раз проваливают. Почему не взять и не выставить Иродова? В лыжах весь сезон среди взрослых бегут Коростелев, Родионов, Бакуров(это 2003 г.р.), у женщин так и вовсе пробует себя со взрослыми 2005-ый. Ребят, а вам не кажется, что такие сезоны существуют именно для того, чтобы пробовать себя с сильнейшими? Что за ерунда. Почему вы банально не можете подтянуть в команду лучших юниоров, если те прямо сейчас превосходят тех, кто вошёл в основную команду. Если они к моменту выхода из юниоров или за год неконкурентоспособны даже с теми, кто ловит по 2 минуты за этап, то нужно задать себе вопрос, а кого мы готовим и зачем... На КМ и IBU уже не первый год бегает словенка 2003 г.р. Не говорю про все гонки, но этап эстафеты условно Иродов или Конкин выдержать могут. И как по мне, там у себя в регионах будут не самыми слабыми звеньями.
Алимбекова впервые попала на международные(ВЗРОСЛЫЕ) старты в 17 лет. В СЕМНАДЦАТЬ, КАРЛ!!!!!
Как думаете имея к 25 годам 8 (ВОСЕМЬ КАРЛ!!!) лет опыта выступления против 1-2 года у той же 25-и летней Резцовой, кто победит, при равенстве в уровне подготовке?
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Viks
Васильев: "забирать достойные кадры" --- А не достойным куда?
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Погладь быка
Еще больше, еще и еще и еще. Чтобы потом как работавшая с лыжниками Казакевич собирать всех воробьев в каждйо гонке раз в год стреляя.
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Anouck
"Но нужно попасть к хорошему специалисту", я, надеюсь, он это не на себя намекает. Хороший способ. Можно даже свои кадры не пытаться воспитывать. У Питера в лыжах у женщин всё не плохо. А юниоров перспективных на подходе не видно. Видимо, оттого, что там "специалисты" работают.

У меня вопрос к регионам, вот у Новосибирска бегут к примеру парни 98-2001 г. р. помимо двух лидеров. Ладно ещё Матвеев, у него просветления были, но другие ребята эстафету не первый раз проваливают. Почему не взять и не выставить Иродова? В лыжах весь сезон среди взрослых бегут Коростелев, Родионов, Бакуров(это 2003 г.р.), у женщин так и вовсе пробует себя со взрослыми 2005-ый. Ребят, а вам не кажется, что такие сезоны существуют именно для того, чтобы пробовать себя с сильнейшими? Что за ерунда. Почему вы банально не можете подтянуть в команду лучших юниоров, если те прямо сейчас превосходят тех, кто вошёл в основную команду. Если они к моменту выхода из юниоров или за год неконкурентоспособны даже с теми, кто ловит по 2 минуты за этап, то нужно задать себе вопрос, а кого мы готовим и зачем... На КМ и IBU уже не первый год бегает словенка 2003 г.р. Не говорю про все гонки, но этап эстафеты условно Иродов или Конкин выдержать могут. И как по мне, там у себя в регионах будут не самыми слабыми звеньями.
+2
-2
0
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притвиц
Дуболом он и есть дуболом , своих воспитывать надо, но похоже таким как Васильев и Газпром не в помощь.
+1
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Viks
А выращивать не пробовали?
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-1
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