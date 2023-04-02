Дмитрий Васильев: «Надо еще больше работать с лыжниками, чтобы забирать достойные кадры»

считает, что лыжникам не нужно бояться переходить в биатлон.

На чемпионате России в Ханты-Мансийске бывшая лыжница победила в спринте, гонке преследования и эстафете в составе команды Свердловской области.

«Это говорит о том, что надо еще больше работать с лыжниками, чтобы забирать достойные кадры. Лыжам не все подходят, а биатлону пригодятся.

Не нужно бояться, надо попробовать пострелять. Бывает такое, что пробуешь и сразу попадаешь. Но нужно попасть к хорошему специалисту.

У нас во времена СССР тоже были совместные тренировки с лыжниками, мы им там нервы портили! Просто у нас разная работа: у биатлонистов интервальная, а у лыжников больше работа на дистанции», — сказал Васильев.