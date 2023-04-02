Дмитрий Васильев: «Надо еще больше работать с лыжниками, чтобы забирать достойные кадры»
Дмитрий Васильев считает, что лыжникам не нужно бояться переходить в биатлон.
На чемпионате России в Ханты-Мансийске бывшая лыжница Наталия Шевченко победила в спринте, гонке преследования и эстафете в составе команды Свердловской области.
«Это говорит о том, что надо еще больше работать с лыжниками, чтобы забирать достойные кадры. Лыжам не все подходят, а биатлону пригодятся.
Не нужно бояться, надо попробовать пострелять. Бывает такое, что пробуешь и сразу попадаешь. Но нужно попасть к хорошему специалисту.
У нас во времена СССР тоже были совместные тренировки с лыжниками, мы им там нервы портили! Просто у нас разная работа: у биатлонистов интервальная, а у лыжников больше работа на дистанции», — сказал Васильев.
Как думаете имея к 25 годам 8 (ВОСЕМЬ КАРЛ!!!) лет опыта выступления против 1-2 года у той же 25-и летней Резцовой, кто победит, при равенстве в уровне подготовке?
У меня вопрос к регионам, вот у Новосибирска бегут к примеру парни 98-2001 г. р. помимо двух лидеров. Ладно ещё Матвеев, у него просветления были, но другие ребята эстафету не первый раз проваливают. Почему не взять и не выставить Иродова? В лыжах весь сезон среди взрослых бегут Коростелев, Родионов, Бакуров(это 2003 г.р.), у женщин так и вовсе пробует себя со взрослыми 2005-ый. Ребят, а вам не кажется, что такие сезоны существуют именно для того, чтобы пробовать себя с сильнейшими? Что за ерунда. Почему вы банально не можете подтянуть в команду лучших юниоров, если те прямо сейчас превосходят тех, кто вошёл в основную команду. Если они к моменту выхода из юниоров или за год неконкурентоспособны даже с теми, кто ловит по 2 минуты за этап, то нужно задать себе вопрос, а кого мы готовим и зачем... На КМ и IBU уже не первый год бегает словенка 2003 г.р. Не говорю про все гонки, но этап эстафеты условно Иродов или Конкин выдержать могут. И как по мне, там у себя в регионах будут не самыми слабыми звеньями.