Дмитрий Васильев: «Казакевич очень способна и талантлива, но не в тех руках она тренируется, поэтому не может раскрыться»

Дмитрий Васильев считает, что проблемы лидеров сборной связаны с послеолимпийским сезоном.

«Главные проблемы лидеров сборной России заключаются в том, что после олимпийского сезона наступает такой своеобразный психологический спад. Если бы это еще были Кубок мира или , можно было бы собраться, а на внутрироссийских не очень получается. Поэтому многие спортсмены и пропускали старты. И Логинов, и , и другие. Это не очень хорошо. Надеюсь, на следующий год все в обязательном порядке должны участвовать, дабы соревнования были еще ярче.

У кого‑то что‑то не получается, кто‑то, наоборот, открыл в себе качества. По Казакевич я давно уже высказывал мнение: она очень способна и талантлива, но, к сожалению, не в тех руках она тренируется, поэтому не может раскрыться. Но она очень сильная. Ее стрельба — какая‑то катастрофа, как будто все зависит от ее настроения, хотя может сворачивать горы.

Латыпов — не такая ситуация, но тоже сложности со стрельбой. Складывается впечатление, что он также зависит от настроения. Но я не склонен так говорить про Эдика, он все‑таки мужчина и может совладать с эмоциями и трудностями.

Тем не менее работа со стрельбой — главный компонент, над которым нужно работать многим нашим лидерам и не только лидерам. Надо работать со стрелками. Почему не подключают? Я не знаю. Все говорят, ничего не делается.

Что касается Кубка Содружества, продолжится красивая борьба, белорусы молодцы, они не дают никаких шансов дремать нашим спортсменам. Мне это очень нравится, чтобы не варились в собственном соку, а была внешняя конкуренция. Белорусы ее обеспечивают. Наши ребята и девочки должны подготовиться к чемпионату страны», — сказал Васильев.