Дмитрий Васильев: «Казакевич очень способна и талантлива, но не в тех руках она тренируется, поэтому не может раскрыться»

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Дмитрий Васильев считает, что проблемы лидеров сборной связаны с послеолимпийским сезоном. 

«Главные проблемы лидеров сборной России заключаются в том, что после олимпийского сезона наступает такой своеобразный психологический спад. Если бы это еще были Кубок мира или Кубок IBU, можно было бы собраться, а на внутрироссийских не очень получается. Поэтому многие спортсмены и пропускали старты. И Логинов, и Цветков, и другие. Это не очень хорошо. Надеюсь, на следующий год все в обязательном порядке должны участвовать, дабы соревнования были еще ярче.

У кого‑то что‑то не получается, кто‑то, наоборот, открыл в себе качества. По Казакевич я давно уже высказывал мнение: она очень способна и талантлива, но, к сожалению, не в тех руках она тренируется, поэтому не может раскрыться. Но она очень сильная. Ее стрельба — какая‑то катастрофа, как будто все зависит от ее настроения, хотя может сворачивать горы.

Латыпов — не такая ситуация, но тоже сложности со стрельбой. Складывается впечатление, что он также зависит от настроения. Но я не склонен так говорить про Эдика, он все‑таки мужчина и может совладать с эмоциями и трудностями.

Тем не менее работа со стрельбой — главный компонент, над которым нужно работать многим нашим лидерам и не только лидерам. Надо работать со стрелками. Почему не подключают? Я не знаю. Все говорят, ничего не делается.

Что касается Кубка Содружества, продолжится красивая борьба, белорусы молодцы, они не дают никаких шансов дремать нашим спортсменам. Мне это очень нравится, чтобы не варились в собственном соку, а была внешняя конкуренция. Белорусы ее обеспечивают. Наши ребята и девочки должны подготовиться к чемпионату страны», — сказал Васильев.

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7 комментариев

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Погладь быка
Очередная 1456456768-я российская биатлонистка, которая ни с Динарой, ни с Анной и близко не стояла, с кем бы она не тренировалась. Хоть с Мазе, хоть с Фазе.
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тоторо
Ответ Анатолий К
Казакевич и вышла на свой уровень, оттого что именно в тех руках находится. В других так и была б на 10х позициях, как в юности. Нагрузки сделали её сильнее других.
пока сильнее нее даже Каплина проведшая всего лишь одно лето с нужным тренером
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Анатолий К
Казакевич и вышла на свой уровень, оттого что именно в тех руках находится. В других так и была б на 10х позициях, как в юности. Нагрузки сделали её сильнее других.
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Игорь Мельников
Согласен по Казакевич, Ирина топчется на месте, стрельба в этом сезоне ещё хуже. Тоже думаю, что Ирина может прогрессировать, но только не у Шашилова с Загурским.
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Любовь Гончарова
Ответ Ну что же ты, Иглесиас
Так в чем проблема? Бери и тренируй, если такой умный.
Такие умные не тренируют , они только критикуют . Демагоги - критиканы , это новая разновидность российского чиновничества .
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petr
А , как же клятые асматики --методичку потерял-слова забыл.
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Ну что же ты, Иглесиас
Так в чем проблема? Бери и тренируй, если такой умный.
+4
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