Кубок мира. Спринт. Жаклен был быстрейшим на лыжне, Перро проиграл 17 секунд, Джакомель – 19
Французский биатлонист Эмильен Жаклен показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2025/26
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Мужчины
Спринт
Лыжный ход
1. Эмильен Жаклен (Франция) – 21.05,1
2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 5,0
3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 8,8
4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 9,8
5. Филипп Хорн (Германия) – 10,1
6. Фабьен Клод (Франция) – 12,1
7. Эрик Перро (Франция) – 13,6
8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15,2
9. Томмазо Джакомель (Италия) – 18,7
10. Филипп Наврат (Германия) – 22,4
Скорострельность
1. Симон Эдер (Австрия) – 42,5 (0)
2. Юстус Штрелов (Германия) – 44,4 (1)
3. Миха Довжан (Словения) – 44,9 (2)
4. Адам Раннелс (Канада) – 45,4 (1)
5. Томмазо Джакомель (Италия) – 45,8 (0)
6. Матич Брадешко (Словения) – 46,5 (3)
7. Благой Тодев (Болгария) – 46,8 (3)
8. Ян Гунька (Польша) – 48,2 (4)...
20. Эрик Перро (Франция) – 51,4 (0)...
59. Филипп Хорн (Германия) – 58,5 (0)