Кубок мира. Спринт. Жаклен был быстрейшим на лыжне, Перро проиграл 17 секунд, Джакомель – 19

Французский биатлонист Жаклен был быстрейшим на лыжне в спринте на Кубке мира.

Французский биатлонист Эмильен Жаклен показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2025/26

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Мужчины

Спринт

Лыжный ход

1. Эмильен Жаклен (Франция) – 21.05,1

2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 5,0

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 8,8

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 9,8

5. Филипп Хорн (Германия) – 10,1

6. Фабьен Клод (Франция) – 12,1

7. Эрик Перро (Франция) – 13,6

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15,2

9. Томмазо Джакомель (Италия) – 18,7

10. Филипп Наврат (Германия) – 22,4

Скорострельность

1. Симон Эдер (Австрия) – 42,5 (0)

2. Юстус Штрелов (Германия) – 44,4 (1)

3. Миха Довжан (Словения) – 44,9 (2)

4. Адам Раннелс (Канада) – 45,4 (1)

5. Томмазо Джакомель (Италия) – 45,8 (0)

6. Матич Брадешко (Словения) – 46,5 (3)

7. Благой Тодев (Болгария) – 46,8 (3)

8. Ян Гунька (Польша) – 48,2 (4)...

20. Эрик Перро (Франция) – 51,4 (0)...

59. Филипп Хорн (Германия) – 58,5 (0)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
