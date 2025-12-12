Кубок мира. Спринт. Жаклен был быстрейшим на лыжне, Перро проиграл 17 секунд, Джакомель – 19

Французский биатлонист Жаклен был быстрейшим на лыжне в спринте на Кубке мира.

Французский биатлонист Эмильен Жаклен показал лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Кубок мира по биатлону-2025/26 2-й этап Хохфильцен, Австрия Мужчины Спринт Лыжный ход 1. Эмильен Жаклен (Франция) – 21.05,1 2. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 5,0 3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 8,8 4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 9,8 5. Филипп Хорн (Германия) – 10,1 6. Фабьен Клод (Франция) – 12,1 7. Эрик Перро (Франция) – 13,6 8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 15,2 9. Томмазо Джакомель (Италия) – 18,7 10. Филипп Наврат (Германия) – 22,4 Скорострельность 1. Симон Эдер (Австрия) – 42,5 (0) 2. Юстус Штрелов (Германия) – 44,4 (1) 3. Миха Довжан (Словения) – 44,9 (2) 4. Адам Раннелс (Канада) – 45,4 (1) 5. Томмазо Джакомель (Италия) – 45,8 (0) 6. Матич Брадешко (Словения) – 46,5 (3) 7. Благой Тодев (Болгария) – 46,8 (3) 8. Ян Гунька (Польша) – 48,2 (4)... 20. Эрик Перро (Франция) – 51,4 (0)... 59. Филипп Хорн (Германия) – 58,5 (0)