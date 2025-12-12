Джакомель одержал вторую победу на Кубке мира в карьере, у Хорна первый подиум
Томмазо Джакомель одержал вторую победу на Кубке мира в карьере.
Итальянский биатлонист Томмазо Джакомель победил в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Для него это вторая победа на КМ в карьере. Всего на его счету 10 подиумов (2-6-2).
Вторым финишировал француз Эрик Перро. Он также поднимется на пьедестал почета в десятый раз (4-3-3).
Немец Филипп Хорн завоевал бронзу. В 31 год он впервые взял личную медаль на Кубке мира (0-0-1).
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
