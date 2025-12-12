Доротея Вирер: «Даже если я не выиграю медаль в Милане, я не думаю, что это повлияет на оценку моей карьеры»

Вирер: мне не грустно уходить, я с нетерпением жду спокойной жизни.

Итальянская биатлонистка Доротея Вирер заявила, что ей не грустно прощаться со спортом.

Вирер 35 лет, она является трехкратным бронзовым призером Олимпийских игр и четырехкратной чемпионкой мира. Сезон-2025/26 станет для нее последним в карьере.

На этапе Кубка мира в Эстерсунде Вирер победила в индивидуальной гонке. Это была ее первая победа с марта 2023 года.

«Я никогда не думала, что снова буду побеждать в 35. Я приехала в Швецию с не самым лучшим самочувствием. Когда дети хлынули на стадион, чтобы отпраздновать со мной победу, это было чудесно.

Мне не грустно уходить, я с нетерпением жду спокойной жизни. В этом последнем сезоне моя цель — наслаждаться моментом, не слишком беспокоясь о результатах, и я решила, что во время Игр позволю себе получать удовольствие от гонок.

Даже если я не выиграю медаль, я не думаю, что это повлияет на оценку моей карьеры», — сказала Вирер.