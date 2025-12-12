Виктор Майгуров: «Фуркада подтвердил позицию МОК, что российские спортсмены могут быть допущены в нейтральном статусе»

Майгуров: Фуркад подтвердил позицию МОК о допуске россяин.

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров рассказал о роли Мартена Фуркада в переговорах СБР и Международного союза биатлонистов (IBU).

— Вы говорили, что Фуркад фактически стал посредником между СБР, IBU и МОК. В чем конкретно заключается его роль?

— Не совсем так. Мы разговаривали с ним как с представителем комиссии спортсменов МОК. С нашей стороны участвовали я и председатель комиссии спортсменов СБР Екатерина Юрлова‑Перхт. Мы направили письмо в комиссию спортсменов IBU, буквально на днях получили ответ. Комиссия придерживается такого же мнения, как и исполком IBU.

К сожалению, на поставленные нами вопросы четкого ответа мы не получили. Переписка будет продолжена.

Что касается Фуркада, то он подтвердил позицию МОК, что российские спортсмены могут быть допущены в нейтральном статусе или с флагом и гимном, чтобы пройти те или иные отборы. За что ему большое спасибо. Этим жестом он показал, что в спорте нужно руководствоваться Олимпийской хартией, а не чем‑то другим, — сказал Майгуров.