Губерниев о рекомендациях МОК: «Давно уже надо было допускать молодежь. Абсолютная была дискриминация»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на рекомендации МОК допускать российских юниоров к соревнованиям с флагом и гимном.

«Процесс уже пошел, и его не остановить. Этот огромный бак наполнялся и уже начал переливаться. Это приятно, давно уже надо было допускать молодежь. Абсолютная была дискриминация.

Я благодарю всех причастных к этому решению. Наш министр спорта — молодец. Поступательное движение вверх продолжается.

В Дакар (на юношеские Олимпийские игры) поедет большая команда, порадует нас. Нам было важно сохранить поколение спортсменов, которое теперь возвращается. Всех поздравляю с этой новостью!» — сказал Губерниев.

