Васильев об участии российских биатлонистов в Олимпиаде: «Очень хочу, чтобы наши ребята имели какой‑то шанс, но он совсем призрачный»

Васильев: шанс российских биатлонистов попасть на Олимпиаду совсем призрачный.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об апелляции на недопуск российских биатлонистов.

Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР ) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Во‑первых, конечно, удивительно, что это все очень поздно. Надо было это делать раньше. А второе – я думаю, вряд ли успеют. Потому что времени‑то уже совсем не остается. Думаю, CAS не будет специально для Союза биатлонистов России уделять особое время и выдвигать первоочередные рассмотрения.

Я, конечно, очень хочу, чтобы наши ребята имели какой‑то шанс, но он совсем призрачный. Это маловероятно, что они смогут попасть на Олимпиаду », – сказал Васильев.