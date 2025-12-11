  • Спортс
  • Васильев об участии российских биатлонистов в Олимпиаде: «Очень хочу, чтобы наши ребята имели какой‑то шанс, но он совсем призрачный»
Васильев об участии российских биатлонистов в Олимпиаде: «Очень хочу, чтобы наши ребята имели какой‑то шанс, но он совсем призрачный»

Васильев: шанс российских биатлонистов попасть на Олимпиаду совсем призрачный.

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался об апелляции на недопуск российских биатлонистов.

Ранее стало известно, что Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS).

«Во‑первых, конечно, удивительно, что это все очень поздно. Надо было это делать раньше. А второе – я думаю, вряд ли успеют. Потому что времени‑то уже совсем не остается. Думаю, CAS не будет специально для Союза биатлонистов России уделять особое время и выдвигать первоочередные рассмотрения.

Я, конечно, очень хочу, чтобы наши ребята имели какой‑то шанс, но он совсем призрачный. Это маловероятно, что они смогут попасть на Олимпиаду», – сказал Васильев.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
