Юлия Коваленко: «Зарядила всего два магазина. Мне судья на третьей стрельбе принес еще два. Было волнение из‑за невнимательности»

Биатлонистка Коваленко: зарядила всего два магазина перед индивидуальной гонкой.

Биатлонистка Юлия Коваленко прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Тюмени (2-е место).

«На третьем рубеже недоработала. Немного затрясло. У меня небольшой стресс: зарядила всего два магазина. Мне судья на третьей стрельбе принес еще два. Было волнение из‑за невнимательности.

Я зарядила по старой памяти, потому что привыкла к спринту, а сейчас была индивидуальная гонка», – сказала Коваленко.