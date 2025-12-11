Юлия Коваленко: «Зарядила всего два магазина. Мне судья на третьей стрельбе принес еще два. Было волнение из‑за невнимательности»
Биатлонистка Коваленко: зарядила всего два магазина перед индивидуальной гонкой.
Биатлонистка Юлия Коваленко прокомментировала выступление в индивидуальной гонке на этапе Кубка России в Тюмени (2-е место).
«На третьем рубеже недоработала. Немного затрясло. У меня небольшой стресс: зарядила всего два магазина. Мне судья на третьей стрельбе принес еще два. Было волнение из‑за невнимательности.
Я зарядила по старой памяти, потому что привыкла к спринту, а сейчас была индивидуальная гонка», – сказала Коваленко.
