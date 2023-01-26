Васильев о Ростовцеве: «Сразу назначать его главным тренером как минимум странно. Его роль – администратор, не более того»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев Дмитрий Васильев Биатлон

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о работе Павла Ростовцева в Союзе биатлонистов России (СБР).

Ранее Ростовцев был назначен на должность вице-президента СБР с функционалом главного тренера.   «Я не высказывал никакой критики против самого Павла Ростовцева. Другое дело, что я высказываюсь против его назначения на должность главного тренера.

Во-первых, он девять лет назад закончил свою активную тренерскую карьеру, а за девять лет много воды утекло. Сразу его назначать на должность главного как минимум странно. Человек совершенно не в теме.

Чтобы быть в теме, надо быть постоянно с командой, всегда появляются какие-то новые разработки. А тут раз – и он становится главным тренером. Не вижу в этом логики, это вызывает недоумение. Его роль – администратор, не более того», – сказал Васильев.

Дмитрий Васильев: «На Ростовцева не могут быть возложены обязанности главного тренера. Это абсурд, самозванство какое‑то»

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя

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8 комментариев

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Сергей Ниятбаев
Ну раз уж Губерниев и Васильев против назначения Павла, то значит правильное решение принял Майгуров.
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Gondeira
Ответ Санитар-волк
Не очень понятно, почему "надо быть всё время с командой". Следить за разработками, как минимум, можно по специальной литературе, плюс ГТ - не один, вокруг ещё люди, и методику определяет он не в вакууме.
Это называется - кроме теории нужна есчо и ПРАКТИКА. Тут я с Васильевым, как не странно, согласна.
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oleg9999
Причем администратор не самого высокого пошиба. Вот Майгуров еще бы сгодился билеты по России покупать.
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-2
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Санитар-волк
Не очень понятно, почему "надо быть всё время с командой". Следить за разработками, как минимум, можно по специальной литературе, плюс ГТ - не один, вокруг ещё люди, и методику определяет он не в вакууме.
+2
0
+2
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JL JL
иди уже, болтун. ндоел
+3
0
+3
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Погладь быка
Ответ Viks
В СБР мало администраторов?
Администратору тоже нужен администратор.
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-4
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Viks
В СБР мало администраторов?
+2
-4
-2
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Погладь быка
Его роль администратор в гостинице.
+3
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-4
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