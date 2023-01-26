Васильев о Ростовцеве: «Сразу назначать его главным тренером как минимум странно. Его роль – администратор, не более того»

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о работе Павла Ростовцева в Союзе биатлонистов России (СБР).

Ранее Ростовцев был назначен на должность вице-президента СБР с функционалом главного тренера. «Я не высказывал никакой критики против самого Павла Ростовцева. Другое дело, что я высказываюсь против его назначения на должность главного тренера.

Во-первых, он девять лет назад закончил свою активную тренерскую карьеру, а за девять лет много воды утекло. Сразу его назначать на должность главного как минимум странно. Человек совершенно не в теме.

Чтобы быть в теме, надо быть постоянно с командой, всегда появляются какие-то новые разработки. А тут раз – и он становится главным тренером. Не вижу в этом логики, это вызывает недоумение. Его роль – администратор, не более того», – сказал Васильев.

Дмитрий Васильев: «На Ростовцева не могут быть возложены обязанности главного тренера. Это абсурд, самозванство какое‑то»

Губерниев кричит, что Ростовцева нельзя назначать главным в биатлоне. Его обиды смешны, но... и правда нельзя