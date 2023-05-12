Дмитрий Губерниев: «Тем временем Бабикова взяли в команду! Именно сегодня! Какое совпадение!»

Дмитрий Губерниев сообщил, что Антона Бабикова вызвали на централизованную подготовку.

Ранее комментатор сообщал, что Бабиков не попал в команду для подготовки к следующему сезону.

«Тем временем Бабикова взяли в команду! Именно сегодня! Какое совпадение, едрен батон!» – написал в телеграм-канале.

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось

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