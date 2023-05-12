Дмитрий Губерниев: «Тем временем Бабикова взяли в команду! Именно сегодня! Какое совпадение!»

Теги сборная России Дмитрий Губерниев Антон Бабиков Биатлон

Дмитрий Губерниев сообщил, что Антона Бабикова вызвали на централизованную подготовку.

Ранее комментатор сообщал, что Бабиков не попал в команду для подготовки к следующему сезону. 

«Тем временем Бабикова взяли в команду! Именно сегодня! Какое совпадение, едрен батон!» – написал Губерниев в телеграм-канале. 

Антона Бабикова убрали из сборной. Он заступился за аналитика – и руководству это не понравилось

«Переделы мира всегда катастрофичны для простых людей». Интервью Антона Бабикова, где биатлон – не главное

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14 комментариев

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volga_olga
Сам придумал сенсацию, сам себя похвалил.
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Andrew Petrov
твой Бабиков уже лет десять в сборной и что он выиграл вспомнить не реально!?
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сервисник
Ответ Aleks2022
майонез в действии..
Так он и зарешал с возвращением
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Aleks2022
майонез в действии..
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vanek123
майонез испортился...а какая любовь намечалась?
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Андоррский почтальон
Едрён биатлон!
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vanek123
круглов привет
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vanek123
неужели...неужели дошло...до кругловап...алилуйя1
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vanek123
сами не зенаете что происходит в биатлоне...губер губит его
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vanek123
Губер прав1

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vanek123
БАБИКОВ ОШИБСЯ
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vanek123
Ответ volga_olga
Сам придумал сенсацию, сам себя похвалил.
РАЗНЫЕ ПОЗЦИИ...ТЫ НЕ НАХОДИШЬ
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vanek123
Ответ vanek123
РАЗНЫЕ ПОЗЦИИ...ТЫ НЕ НАХОДИШЬ
БАБИКОВА ЗАЩИЩАТЬ ОПАСНО
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