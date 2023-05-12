Дмитрий Губерниев: «Тем временем Бабикова взяли в команду! Именно сегодня! Какое совпадение!»
Дмитрий Губерниев сообщил, что Антона Бабикова вызвали на централизованную подготовку.
Ранее комментатор сообщал, что Бабиков не попал в команду для подготовки к следующему сезону.
«Тем временем Бабикова взяли в команду! Именно сегодня! Какое совпадение, едрен батон!» – написал Губерниев в телеграм-канале.
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