Поршнев о чемпионате России: «Понимаю, что могу составлять конкуренцию. MVP себя не считаю»

Биатлонист Никита Поршнев оценил свои успехи на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Ранее спортсмен победил в спринте и смешанной эстафете, а также взял серебро в гонке преследования.

– Никита, ты в красивом стиле выиграл эстафету. Когда шел на четвертом этапе, была уверенность, что так все закончится?

– Никогда не можешь быть на сто процентов уверен, но я понимаю, что сейчас для меня чемпионат складывается достаточно неплохо. Мы подошли в хорошей форме. Понимаю, что могу составлять конкуренцию, скажем так.

Выиграть просто в данный момент в России не получится. Поэтому понимал, что буду навязывать борьбу, главное, что получилось. На стрельбе в Хантах коварный ветер, достаточно сильный. В эстафете тот, кто справлялся на рубеже, тот и хорошо показывал себя на дистанции.

– Здесь скорее психология на стрельбе работает?

– Как раз с таким ветром это не психология, а просто умение совладать с ним. Надо правильно среагировать на поправку, где-то передержать. Это опыт и какое-то везение.

– Ты MVP этого турнира?

– Да нет. Я таким себя не считаю.

– Ну а кто тогда?

– Гонки еще будут, еще не закончились. Надо добегать остальные старты на хорошем уровне. Если все получится, случится так, что я буду с наибольшим количеством медалей, то... благодарность всем нашим специалистам, моему тренеру личному, который меня подводил к стартам, – сказал Поршнев.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2023