Поршнев о чемпионате России: «Понимаю, что могу составлять конкуренцию. MVP себя не считаю»

Теги сборная России чемпионат России Никита Поршнев Биатлон

Биатлонист Никита Поршнев оценил свои успехи на чемпионате России в Ханты-Мансийске.

Ранее спортсмен победил в спринте и смешанной эстафете, а также взял серебро в гонке преследования.

– Никита, ты в красивом стиле выиграл эстафету. Когда шел на четвертом этапе, была уверенность, что так все закончится?

– Никогда не можешь быть на сто процентов уверен, но я понимаю, что сейчас для меня чемпионат складывается достаточно неплохо. Мы подошли в хорошей форме. Понимаю, что могу составлять конкуренцию, скажем так.

Выиграть просто в данный момент в России не получится. Поэтому понимал, что буду навязывать борьбу, главное, что получилось. На стрельбе в Хантах коварный ветер, достаточно сильный. В эстафете тот, кто справлялся на рубеже, тот и хорошо показывал себя на дистанции.

– Здесь скорее психология на стрельбе работает?

– Как раз с таким ветром это не психология, а просто умение совладать с ним. Надо правильно среагировать на поправку, где-то передержать. Это опыт и какое-то везение.

– Ты MVP этого турнира?

– Да нет. Я таким себя не считаю.

– Ну а кто тогда?

– Гонки еще будут, еще не закончились. Надо добегать остальные старты на хорошем уровне. Если все получится, случится так, что я буду с наибольшим количеством медалей, то... благодарность всем нашим специалистам, моему тренеру личному, который меня подводил к стартам, – сказал Поршнев.

Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2023

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5 комментариев

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Дрю2
почему трансляции рано утром?
( про весну не надо)
Вечером в огнях, да не в апреле, пораньше, бизнесмены у нас в спорте хреновы
+1
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тоторо
Ответ Биатлонная зима
Для международки Никита увы тебе далеко в призы забираться, там есть кому ….. если выиграл пару медалей на ЧР , то считаешь себя огого? Опустись на землю …… скорость у тебя не та, проигрываешь многим
так он вроде ничего про международные старты не глворит)
0
-1
-1
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Афанасия
Главным стартом был Кубок России в Чайковском (в даты проведения ЧМ). Открываем протокол спринта. 32 место, хоровом слил Латыпову полторы минуты. В марте на финале КС в масс-старте еле устоял в той погоне, 5 место, чуть Вася Томшин не догнал. Никита, а можно как-то ровнее выступать?
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-1
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starichok77
на КР и то не всегда в победителях, а в эстафете было жалко Горееву, последний этап от Первушина был оглушительным провалом((
+2
-1
+1
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Биатлонная зима
Для международки Никита увы тебе далеко в призы забираться, там есть кому ….. если выиграл пару медалей на ЧР , то считаешь себя огого?
Опустись на землю …… скорость у тебя не та, проигрываешь многим
+5
0
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