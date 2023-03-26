Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2023

С 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске пройдет чемпионат России по биатлону-2023. Sports.ru представляет расписание трансляций турнира.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Расписание гонок

27 марта, понедельник

Спринт, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Спринт, женщины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

28 марта, вторник

Гонка преследования, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Гонка преследования, женщины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

30 марта, четверг

Сингл-микст

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Смешанная эстафета

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

1 апреля, суббота

Эстафета, женщины

9:00 Матч ТВ

Масс-старт, мужчины

12:00 Матч ТВ

2 апреля, воскресенье

Масс-старт, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Эстафета, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.