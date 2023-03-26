Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2023

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С 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске пройдет чемпионат России по биатлону-2023. Sports.ru представляет расписание трансляций турнира.

Чемпионат России по биатлону-2023

Ханты-Мансийск

Расписание гонок

27 марта, понедельник

Спринт, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Спринт, женщины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

28 марта, вторник

Гонка преследования, мужчины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Гонка преследования, женщины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

30 марта, четверг

Сингл-микст

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Смешанная эстафета

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

1 апреля, суббота

Эстафета, женщины

9:00 Матч ТВ

Масс-старт, мужчины

12:00 Матч ТВ

2 апреля, воскресенье

Масс-старт, женщины

9:00 Матч ТВ, Матч! Арена

Эстафета, мужчины

12:00 Матч ТВ, Матч! Арена

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.

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1 комментарий

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maximus388
Не знаю, кто составлял этот календарь и чьи интересы учитывал, но явно не массовые зрительские. Понедельник в девять утра по Москве, ну, ок.

Понятно, что страна большая, временных поясов много и слот выбрать сложно, но дни то почему такие ущербные?! Сейчас вот прошли выходные, могли спринты и преследования в эти даты стартовать. Даже параллельно лыжам, хоть где-то бы без Гу обошлось. Как раз бы и на индивидуальную гонку нашелся день. При отсутствии стартов, меньшем кол-ве звезд и конкуренции спортсменам/зрителям всяко интереснее было.
В такое безвременье и для популяризации считаю, что важна каждая мелочь, а утверждают подобный календарь какие-то недальновидные чиновники.
Лишь бы провести и поставить галочку.
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