Расписание трансляций чемпионата России по биатлону-2023
С 27 марта по 2 апреля в Ханты-Мансийске пройдет чемпионат России по биатлону-2023. Sports.ru представляет расписание трансляций турнира.
Чемпионат России по биатлону-2023
Ханты-Мансийск
Расписание гонок
27 марта, понедельник
Спринт, мужчины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Спринт, женщины
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена
28 марта, вторник
Гонка преследования, мужчины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Гонка преследования, женщины
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена
30 марта, четверг
Сингл-микст
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Смешанная эстафета
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена
1 апреля, суббота
Эстафета, женщины
9:00 Матч ТВ
Масс-старт, мужчины
12:00 Матч ТВ
2 апреля, воскресенье
Масс-старт, женщины
9:00 Матч ТВ, Матч! Арена
Эстафета, мужчины
12:00 Матч ТВ, Матч! Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала гонок – московское. Указаны только прямые трансляции.
Понятно, что страна большая, временных поясов много и слот выбрать сложно, но дни то почему такие ущербные?! Сейчас вот прошли выходные, могли спринты и преследования в эти даты стартовать. Даже параллельно лыжам, хоть где-то бы без Гу обошлось. Как раз бы и на индивидуальную гонку нашелся день. При отсутствии стартов, меньшем кол-ве звезд и конкуренции спортсменам/зрителям всяко интереснее было.
В такое безвременье и для популяризации считаю, что важна каждая мелочь, а утверждают подобный календарь какие-то недальновидные чиновники.
Лишь бы провести и поставить галочку.