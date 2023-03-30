Никита Поршнев: «Когда подхожу на рубеж вторым или третьим, мне всегда легче. В борьбе я отключаюсь и концентрируюсь на стрельбе»

Биатлонист Никита Поршнев прокомментировал победу в смешанной эстафете на ЧР.

Поршнев выступал в составе команды ХМАО-Югры.

– Верил ли ты, что справится, или знал, что задрожит?

– Когда я подхожу на рубеж вторым или третьим, мне всегда легче. В борьбе я отключаюсь и концентрируюсь на стрельбе. Нормально сработал.

– Вы главный герой турнира. Два золота и серебро. Что скажете?

– Это был самый главный старт для нас в сезоне, который проходит у нас дома. Мы обязаны здесь выступать хорошо. Рад, что все получается, – сказал биатлонист.