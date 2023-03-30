Пащенко о промахах в смешанной эстафете: «Хотел создать интригу, немного перестарался и чуть ее не убил»

Теги сборная России чемпионат России Петр Пащенко сборная ХМАО-Югры Никита Поршнев Биатлон

Биатлонист Петр Пащенко прокомментировал выступление в смешанной эстафете на ЧР.

Пащенко одержал победу, выступая в составе команды ХМАО-Югры.

– Откуда была такая уверенность?

– С таким составом, который все подряд выигрывает, я был уверен. Вчера я рассказывал, как надо подходить к рубежу и стрелять, сегодня я показал. Хотел создать интригу, немного перестарался и чуть ее не убил.

– Что сегодня особенно получилось у команды?

– Считаю, что если у команды есть победа, то значит все получилось. Все остальное – второстепенно. Мы пока довольствуемся личными результатами Поршнева, он заслужил, чтобы я привез ему отличную фору и дал отдохнуть к следующим гонкам. К сожалению, у меня не получилось, но Никита подставил команде свое надежное плечо и вытащил нас, – сказал биатлонист.

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