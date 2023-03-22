Дмитрий Васильев: «Всю свою жизнь я думал, что IBU – спортивная организация. Почему она превратилась в политическую, мне непонятно»

высказался о заявлении IBU о возможном допуске россиян к международным стартам.

В Международном союзе биатлонистов заявили, что время для пересмотра решения об отстранении еще не пришло.

«Мне удивительно все это слышать, так как за всю свою жизнь я думал и думаю сейчас, что IBU – спортивная организация. Почему она превратилась в политическую, мне непонятно, и на какую статью они ссылаются, тоже непонятно.

Можно сколько угодно говорить, кто прав, а кто нет, но спорт должен быть вне политики. А IBU и другие организации пытаются затащить его в активную часть политики, которая влияет на ход событий. Это как минимум нарушение устава», – сказал Васильев.

IBU: «В долгосрочной перспективе мы открыты к диалогу о реинтеграции российских спортсменов, но время для пересмотра решения об отстранении не пришло»