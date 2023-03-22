IBU: «В долгосрочной перспективе мы открыты к диалогу о реинтеграции российских спортсменов, но время для пересмотра решения об отстранении не пришло»

Теги сборная России сборная России жен IBU Политика Биатлон

Международный союз биатлонистов сделал заявление по поводу возможного допуска россиян.

«Конгресс IBU в сентябре принял ясное решение не допускать до участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц до тех пор, пока обстоятельства не изменятся.

Конечно, IBU в долгосрочной перспективе открыт к диалогу о реинтеграции российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но с учетом текущей ситуации на Украине причины, по которым конгрессом было принято решение (об отстранении), действительны, время для его пересмотра не пришло», – сообщили в пресс-службе IBU.

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7 комментариев

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maripous
Это уже давно всем понятно. Поэтому надо уже всем успокоиться и ждать окончания сво.
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Rio de Janeiro
Всем очевидно что время придёт когда завершатся боевых действий
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Фёдор Кузнецов
Ответ Welshman09
"Беларусов надо возвращать на КМ в ближайшее время." (c) Это в честь какого такого престольного праздника их надо возвращать на КМ? За какие такие их заслуги?? Что, собственно, изменилось в Мире с того момента времени, когда их от КМ отстранили???
А что собственно они сделали чтоб их отстранили?
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Pikachu Pikachu
Ну учитывая, что все этапы км проходят в странах нато, с которыми мы ведем войну, то, конечно, нельзя наших спортсменов туда посылать. Многие из них военослужащие - вдруг их там в плен возьмут. Так что для российских и белорусских биатлетов правильное решение
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Welshman09
"Беларусов надо возвращать на КМ в ближайшее время." (c)

Это в честь какого такого престольного праздника их надо возвращать на КМ? За какие такие их заслуги?? Что, собственно, изменилось в Мире с того момента времени, когда их от КМ отстранили???
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Погладь быка
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тоторо
когда дядюшка Сэм разрешит короче
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