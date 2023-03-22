IBU: «В долгосрочной перспективе мы открыты к диалогу о реинтеграции российских спортсменов, но время для пересмотра решения об отстранении не пришло»
Международный союз биатлонистов сделал заявление по поводу возможного допуска россиян.
«Конгресс IBU в сентябре принял ясное решение не допускать до участия российских и белорусских спортсменов и официальных лиц до тех пор, пока обстоятельства не изменятся.
Конечно, IBU в долгосрочной перспективе открыт к диалогу о реинтеграции российских и белорусских спортсменов в наши соревнования, но с учетом текущей ситуации на Украине причины, по которым конгрессом было принято решение (об отстранении), действительны, время для его пересмотра не пришло», – сообщили в пресс-службе IBU.
Это в честь какого такого престольного праздника их надо возвращать на КМ? За какие такие их заслуги?? Что, собственно, изменилось в Мире с того момента времени, когда их от КМ отстранили???