Майгуров о возможном допуске россиян к международным стартам: «IBU не скрывает, что ориентируется на решение МОК»

Президент Союза биатлонистов России (СБР) высказался о возможном допуске российских спортсменов к международным стартам.

– Вы рассказывали, что продолжаете общение с . Изменилось ли это общение в связи с последними заявлениями ? Появились ли какие-то новые вводные?

– Они тоже не скрывают того, что ориентируются на решение МОК. Абсолютно не абстрагируются, не говорят, что против. Так или иначе, все решения по большинству видов спорта будут консолидированы. Как у всех, так и в биатлоне.

– Позитива насчет 2026 года у вас стало больше?

– В меньшей степени об этом думаю. Думаю о том, как к этому подготовиться. А как будет развиваться ситуация? Мы же понимаем, что завтра договорятся политики, послезавтра – мы.

– Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев призывал бойкотировать Олимпиаду в нейтральном статусе. Какое у вас отношение к этому?

– Поддерживаю Станислава Алексеевича (Позднякова). Он хорошо об этом сказал, что все, кто бойкотировал Олимпийские игры, ничего хорошего от этого не получил, – сказал Майгуров.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают