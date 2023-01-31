Майгуров о возможном допуске россиян к международным стартам: «IBU не скрывает, что ориентируется на решение МОК»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России МОК Станислав Поздняков IBU Виктор Майгуров Дмитрий Васильев Биатлон

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о возможном допуске российских спортсменов к международным стартам.

– Вы рассказывали, что продолжаете общение с IBU. Изменилось ли это общение в связи с последними заявлениями МОК? Появились ли какие-то новые вводные?

– Они тоже не скрывают того, что ориентируются на решение МОК. Абсолютно не абстрагируются, не говорят, что против. Так или иначе, все решения по большинству видов спорта будут консолидированы. Как у всех, так и в биатлоне.

– Позитива насчет 2026 года у вас стало больше?

– В меньшей степени об этом думаю. Думаю о том, как к этому подготовиться. А как будет развиваться ситуация? Мы же понимаем, что завтра договорятся политики, послезавтра – мы.

– Глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев призывал бойкотировать Олимпиаду в нейтральном статусе. Какое у вас отношение к этому?

– Поддерживаю Станислава Алексеевича (Позднякова). Он хорошо об этом сказал, что все, кто бойкотировал Олимпийские игры, ничего хорошего от этого не получил, – сказал Майгуров.

Нейтральный статус для спортсменов – не предательство России. Надо возвращаться, пока дают

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4 комментария

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sdzrghx
Еще один готов унижаться и ждать какой то милости… даже противно!
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тоторо
– "В меньшей степени об этом думаю. Думаю о том, к
ак к этому подготовиться. А как будет развиваться ситуация? Мы же понимаем, что завтра договорятся политики, послезавтра – мы."

- переведите плиз с его чинушьего языка
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sav187
Хорошо бы.
+1
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Iuasamotu
Олимпиады 1980 и 1984 года тоже мало что хорошего получили от бойкота
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