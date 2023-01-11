Павел Ростовцев: «Я по-прежнему на связи с Пихлером, он дает советы, как можно общаться с IBU»

Теги сборная России сборная России жен Союз биатлонистов России Павел Ростовцев IBU Вольфганг Пихлер Р-Спорт Биатлон

Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) по спорту Павел Ростовцев высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований. 

— Тот факт, что Россия сейчас отстранена от международных соревнований в биатлоне, вы считаете окном возможностей или проблемой?

— Это реальность. В любой ситуации есть как плюсы, так и минусы. Конечно, тот факт, что мы отстранены, это не есть хорошо. Но есть и определенные плюсы. Для участников Олимпиады, возможно, хорошо поучаствовать во внутрироссийских соревнованиях, где нет такого мощного давления и психологической нагрузки. Все-таки олимпийский сезон был жесточайшим.

Плюс сейчас мы можем посмотреть на ближайший резерв в сравнении с лучшими спортсменами страны. Потеря этого сезона не так критична, но в дальнейшем нам надо обязательно выходить на международный уровень, взаимодействовать с IBU, международным сообществом. Надеюсь, я тоже смогу быть полезен в этом отношении.

Я по-прежнему на связи с Вольфгангом Пихлером, он дает некоторые советы по поводу того, как можно общаться с IBU, он все-таки прекрасно знает эту кухню. Если его советы и наши с ним дружеские отношения будут помогать Союзу биатлонистов России в вопросах восстановления членства в IBU и выступления на соревнованиях, это будет здорово.

— Самому Вольфгангу не было бы интересно еще раз окунуться в российский биатлон?

— Он в этом не заинтересован. Вы же знаете, что на Олимпиаде в Пекине он вел шведского конькобежца с голландской фамилией (Нильс ван дер Пул). Так вот, он стал двукратным олимпийским чемпионом на дистанциях 5000 м и 10000 м. Когда мы поздравляли друг друга с новогодними праздниками год назад, он мне сказал, что составляет план для этого спортсмена и закрывается с ним на тренировки на 20 дней. А потом он выиграл два золота на Олимпиаде.

Вы также знаете, что у Вольфганга были проблемы со здоровьем. Так что возвращаться в сборную России едва ли в его планах. При этом мы продолжаем дружить и общаться. Обсуждали, что и в Германии, и в России есть хорошие и не очень люди. Договорились с ним помогать друг другу, я очень рад, что спустя почти 10 лет мы с ним постоянно на связи, – сказал Ростовцев. 

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6 комментариев

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Andrey Novikov
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Ответ тоторо
вот заниматься переговорами с айбию это уже хорошее дело, желательно продуктивно, а не как майгуров
Надо просить Шойгу стать переговорщиком, тогда точно договоримся:))
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Лизавета Анна -Мария
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"...в России есть хорошие и не очень люди"
И все дружно догадались под какой фамилиЁй эти "не очень" ходят ;)
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Goodguy
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Ооо, Гу. будет рад и этому старому знакомому.
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Vyshelzaj
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Этак и Димон уйдет в пинг-понг!
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Iuasamotu
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Да уж, дедушка Пихлер, который имеет проблемы со здоровьем и ушёл в конькобежный спорт - очень большой авторитет в ИБУ, особенно после изгнания оттуда Бессеберга. И это все знания Ростовцева о современном биатлоне? Прощай российский биатлон навсегда)
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тоторо
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вот заниматься переговорами с айбию это уже хорошее дело, желательно продуктивно, а не как майгуров
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