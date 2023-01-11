Павел Ростовцев: «Я по-прежнему на связи с Пихлером, он дает советы, как можно общаться с IBU»

Вице-президент Союза биатлонистов России ( ) по спорту высказался об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.

— Тот факт, что Россия сейчас отстранена от международных соревнований в биатлоне, вы считаете окном возможностей или проблемой?

— Это реальность. В любой ситуации есть как плюсы, так и минусы. Конечно, тот факт, что мы отстранены, это не есть хорошо. Но есть и определенные плюсы. Для участников Олимпиады, возможно, хорошо поучаствовать во внутрироссийских соревнованиях, где нет такого мощного давления и психологической нагрузки. Все-таки олимпийский сезон был жесточайшим.

Плюс сейчас мы можем посмотреть на ближайший резерв в сравнении с лучшими спортсменами страны. Потеря этого сезона не так критична, но в дальнейшем нам надо обязательно выходить на международный уровень, взаимодействовать с , международным сообществом. Надеюсь, я тоже смогу быть полезен в этом отношении.

Я по-прежнему на связи с , он дает некоторые советы по поводу того, как можно общаться с IBU, он все-таки прекрасно знает эту кухню. Если его советы и наши с ним дружеские отношения будут помогать Союзу биатлонистов России в вопросах восстановления членства в IBU и выступления на соревнованиях, это будет здорово.

— Самому Вольфгангу не было бы интересно еще раз окунуться в российский биатлон?

— Он в этом не заинтересован. Вы же знаете, что на Олимпиаде в Пекине он вел шведского конькобежца с голландской фамилией (Нильс ван дер Пул). Так вот, он стал двукратным олимпийским чемпионом на дистанциях 5000 м и 10000 м. Когда мы поздравляли друг друга с новогодними праздниками год назад, он мне сказал, что составляет план для этого спортсмена и закрывается с ним на тренировки на 20 дней. А потом он выиграл два золота на Олимпиаде.

Вы также знаете, что у Вольфганга были проблемы со здоровьем. Так что возвращаться в сборную России едва ли в его планах. При этом мы продолжаем дружить и общаться. Обсуждали, что и в Германии, и в России есть хорошие и не очень люди. Договорились с ним помогать друг другу, я очень рад, что спустя почти 10 лет мы с ним постоянно на связи, – сказал Ростовцев.