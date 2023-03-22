Дмитрий Васильев: «С анаболическими норвежцами конкурировать было бы непросто. Их биатлонистки не очень похожи на женщин»

заявил, что норвежские биатлонистки «не очень похожи на женщин».

«С этими анаболическими норвежцами конкурировать было бы непросто. У кого-то турбодвигатель, а у кого-то – обычный атмосферный. И пока эту ситуацию не изменят WADA и – так и будет в разных видах спорта.

Где-то Симона Байлз, где-то норвежские биатлонистки, которые не очень похожи на женщин. С ними соревноваться тяжело, но наши спортсмены могли привнести интригу в международные соревнования. Увы, болельщики были этого лишены.

Я не смотрел ни одного международного старта. Мне абсолютно не интересны они без наших спортсменов. Даже если они не в лучшей форме, это всегда вызывает интерес у болельщиков, а не у специалистов. А руководство решило, что это спорт для них, а он для болельщиков.

Считаю, что болельщики многое потеряли, что российские спортсмены не участвуют в соревнованиях», – сказал двукратный олимпийский чемпион.