Дмитрий Васильев: «С анаболическими норвежцами конкурировать было бы непросто. Их биатлонистки не очень похожи на женщин»

Теги сборная России жен сборная Норвегии жен МОК IBU Дмитрий Васильев Р-Спорт Биатлон

Дмитрий Васильев заявил, что норвежские биатлонистки «не очень похожи на женщин». 

«С этими анаболическими норвежцами конкурировать было бы непросто. У кого-то турбодвигатель, а у кого-то – обычный атмосферный. И пока эту ситуацию не изменят WADA и МОК – так и будет в разных видах спорта.

Где-то Симона Байлз, где-то норвежские биатлонистки, которые не очень похожи на женщин. С ними соревноваться тяжело, но наши спортсмены могли привнести интригу в международные соревнования. Увы, болельщики были этого лишены.

Я не смотрел ни одного международного старта. Мне абсолютно не интересны они без наших спортсменов. Даже если они не в лучшей форме, это всегда вызывает интерес у болельщиков, а не у специалистов. А руководство IBU решило, что это спорт для них, а он для болельщиков.

Считаю, что болельщики многое потеряли, что российские спортсмены не участвуют в соревнованиях», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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10 комментариев

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Дэннис Молинарев
Что то Васильев сам перестал быть похожим на мужика
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Погладь быка
Ну ладно Ройселанд, но у Тириль и Тундры нормальные женские лица, в отличие от россиянок Резцовой, Каплиной, или Ворониной с ее низким, мужским басом. Дмитрий, а как вам лицо "женственных" российских теннисисток, типа Кузнецовой? Тут давече россиянку Мишину на тестостероне взяли.
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Максим Ларченков
Перепутал с лыжницами
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Михаил Анисимов
Было понятно что у него с мыслительной деятельностью проблемы, так оказалось, что еще и зрение подводит
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Adolf Glieder
Уберите из его палаты интернет, не смешно уже.
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Data Architector
Тогда, не стОит и возвращаться...
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kawhi leonard
Экхофф, тандреволд, кноттен - не похожи на женщин по причине того, что они похожи на симпатичных девушек! А вот некоторые наши биатлонисты-ветераны очень похожи на крикливых базарных женщин тем, что постоянно несут какую-то ахинею)))
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Iuasamotu
Если Васильев не смотрит международные соревнования, то откуда он знает, как выглядят норвежские женщины?
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La Gushka
Забодал внатуре...
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Wayne Gretzky 99
Испражнился, так сказать.
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