Дмитрий Васильев: «С анаболическими норвежцами конкурировать было бы непросто. Их биатлонистки не очень похожи на женщин»
Дмитрий Васильев заявил, что норвежские биатлонистки «не очень похожи на женщин».
«С этими анаболическими норвежцами конкурировать было бы непросто. У кого-то турбодвигатель, а у кого-то – обычный атмосферный. И пока эту ситуацию не изменят WADA и МОК – так и будет в разных видах спорта.
Где-то Симона Байлз, где-то норвежские биатлонистки, которые не очень похожи на женщин. С ними соревноваться тяжело, но наши спортсмены могли привнести интригу в международные соревнования. Увы, болельщики были этого лишены.
Я не смотрел ни одного международного старта. Мне абсолютно не интересны они без наших спортсменов. Даже если они не в лучшей форме, это всегда вызывает интерес у болельщиков, а не у специалистов. А руководство IBU решило, что это спорт для них, а он для болельщиков.
Считаю, что болельщики многое потеряли, что российские спортсмены не участвуют в соревнованиях», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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