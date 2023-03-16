Тарьей Бо предложил награду за совет о том, как победить Йоханнеса: «Детские трюки – например, запереть в комнате – не работают. Жду миссию по ликвидации»

Тарьей Бо предложил денежное вознаграждение за совет о том, как победить брата Йоханнеса.

В нынешнем сезоне Йоханнес Бо лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону, а на чемпионате мира в Оберхофе он завоевал семь медалей, включая пять золотых.

Тарьей обратился к подписчикам в соцсетях и получил около 200 комментариев с советами о том, как обыграть брата. Среди них, в частности, отметился французский биатлонист Фабьен Клод: «Заразите его (Йоханнеса) коронавирусом. Хотя нет, это не помогает», – написал он, имея в виду этап Кубка мира в Нове-Место, где норвежец выступал с положительным тестом на ковид.

– Пожалуй, единственное, что мне не предложили, – это убийство. И думаю, что если это сработает, то мне придется убрать его с пути – всякие классические детские трюки, например, запереть в комнате, подкрутить винтовку и тому подобное, не работают. Я все еще жду миссию по ликвидации.

– Вы также написали, что готовы заплатить за лучшие советы. Сколько бы вы дали?

– Я бы много дал за то, чтобы опередить Йоханнеса, на самом деле.

– Что это за сумма?

– Тут можно поторговаться. Если я выигрываю, а Йоханнес становится вторым, то я бы предложил 200 тысяч норвежских крон (примерно 18,6 тысяч долларов – Sports.ru), – сказал Тарьей.

«200 тысяч, да уж... Это не те деньги, которых стоит победа надо мной, так что мотивация «сильная».

Думаю, единственное, чего он (Тарьей) хочет – это победить меня в честной и справедливой борьбе. Вот лучший совет, который я мог бы ему дать», – сказал Йоханнес.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам