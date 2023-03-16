Тарьей Бо предложил награду за совет о том, как победить Йоханнеса: «Детские трюки – например, запереть в комнате – не работают. Жду миссию по ликвидации»

Теги Кубок мира по биатлону сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо коронавирус Биатлон

Тарьей Бо предложил денежное вознаграждение за совет о том, как победить брата Йоханнеса.

В нынешнем сезоне Йоханнес Бо лидирует в общем зачете Кубка мира по биатлону, а на чемпионате мира в Оберхофе он завоевал семь медалей, включая пять золотых.

Тарьей обратился к подписчикам в соцсетях и получил около 200 комментариев с советами о том, как обыграть брата. Среди них, в частности, отметился французский биатлонист Фабьен Клод: «Заразите его (Йоханнеса) коронавирусом. Хотя нет, это не помогает», – написал он, имея в виду этап Кубка мира в Нове-Место, где норвежец выступал с положительным тестом на ковид.

– Пожалуй, единственное, что мне не предложили, – это убийство. И думаю, что если это сработает, то мне придется убрать его с пути – всякие классические детские трюки, например, запереть в комнате, подкрутить винтовку и тому подобное, не работают. Я все еще жду миссию по ликвидации.

– Вы также написали, что готовы заплатить за лучшие советы. Сколько бы вы дали?

– Я бы много дал за то, чтобы опередить Йоханнеса, на самом деле.

– Что это за сумма?

– Тут можно поторговаться. Если я выигрываю, а Йоханнес становится вторым, то я бы предложил 200 тысяч норвежских крон (примерно 18,6 тысяч долларов – Sports.ru), – сказал Тарьей.

«200 тысяч, да уж... Это не те деньги, которых стоит победа надо мной, так что мотивация «сильная».

Думаю, единственное, чего он (Тарьей) хочет – это победить меня в честной и справедливой борьбе. Вот лучший совет, который я мог бы ему дать», – сказал Йоханнес.

Все знают, что Йоханнес Бо – великий, но не все знают почему. Вот объяснение по пунктам

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14 комментариев

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Klen2005
Хорошо бегают. А советов нет.
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Adolf Glieder
Ответ rashnew
есть и именно по этой причине в женской сборной у них так посыпались спорстменки. Экхоф, Ройселанд. Думаете просто так ушли?
Нет, конечно: Марте ушла, потому что всё выиграла, а Тириль после проблем, связанных с Ковидом. Плюс обе наверняка уже думают о семье. Ничего сверхъестественного.
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Ярик01
Ответ rashnew
есть и именно по этой причине в женской сборной у них так посыпались спорстменки. Экхоф, Ройселанд. Думаете просто так ушли?
Какая причина, внезапно отобрали ТИ, у человека, что по бумагам имеет право на получение?
А откуда знаешь, на картах таро, на розовом дилдо гадаешь или что сейчас модно?
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Alexander2022
Ответ rashnew
есть и именно по этой причине в женской сборной у них так посыпались спорстменки. Экхоф, Ройселанд. Думаете просто так ушли?
Конечно, должны были уходить, когда ты одобришь
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Alexander2022
Ответ притвиц
Наверняка, даже не сомневайтесь.
То есть не знаешь, а ляпаешь?
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rashnew
Ответ Adolf Glieder
А у них есть ТИ?
есть и именно по этой причине в женской сборной у них так посыпались спорстменки. Экхоф, Ройселанд. Думаете просто так ушли?
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Adolf Glieder
Ответ притвиц
Наверняка, даже не сомневайтесь.
Вы ещё забыли добавить фразы "Это очевидно" и "Все и так это знают", дабы сделать демагогическое комбо.
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Ярик01
Ответ притвиц
И без награды за совет- отбери все терапевтические исключения и нет ни Иоси, ни Тария , да и многих не будет.
Конечно, у них пропадут лучшие тренеры, сервис-бригады, лучший инвентарь, качественная система подготовки начиная с детей, профессора из исследовательских институтов, и медицинское обслуживание.

Рецепт Ваньки-глупыша: для побед нужно исключительно колоться или закидываться.
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притвиц
Ответ Adolf Glieder
А у них есть ТИ?
Наверняка, даже не сомневайтесь.
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Adolf Glieder
Ответ притвиц
И без награды за совет- отбери все терапевтические исключения и нет ни Иоси, ни Тария , да и многих не будет.
А у них есть ТИ?
+7
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Adolf Glieder
Ответ Доминик
Да. Единственный выход - отобрать допинг у Йохи. Он уже из ушей льется.
Есть факты употребления Йохой допинга?
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Доминик
Да. Единственный выход - отобрать допинг у Йохи. Он уже из ушей льется.
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Vicing Charlsson
Можно устроить несчастный случай, случайно уронить в голову кирпич. Понторезы.
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притвиц
И без награды за совет- отбери все терапевтические исключения и нет ни Иоси, ни Тария , да и многих не будет.
+6
-7
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