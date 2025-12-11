Истомин об IBU: «У нас нет людей, которые отстаивали бы нашу позицию там. В любом случае мы от себя сделали шаг»

Тренер биатлонистов Истомин: у нас ситуация с допуском сложнее, чем у лыжников.

Тренер сборной России по биатлону Артем Истомин высказался о допуске лыжников на Кубок мира в нейтральном статусе.

«У нас ситуация сложнее, чем у лыжников, потому что в уставе IBU вообще не предусмотрено нейтральных статусов. Конечно, все можно изменить – было бы желание.

Но, насколько я понимаю, у нас нет людей, которые отстаивали бы нашу позицию там. В любом случае мы от себя сделали шаг. Как будет дальше...» – сказал Истомин.