Латыпов о том, что братья Бо выступали с положительными тестами на ковид: «Времена поменялись. Раньше были одни правила, сейчас – другие»

высказался о том, что братья Бо выступали с положительными тестами на ковид.

На этапе Кубка мира в Нове-Место Йоханнес и бежали гонку преследования, несмотря на то, что сдали положительные тесты на коронавирус.

– Братья Бо выступали на этапе Кубка мира в Чехии с положительным тестом на коронавирус. Тебя в свое время закрывали на карантин из-за положительного теста. Твое мнение по этому поводу?

– Времена поменялись, что тут сказать. Раньше были одни правила, сейчас – другие. Так бывает.

– То есть не осуждаешь, что они могли заразить соперников?

– Понятно, что это опасно. Но все взрослые люди, они должны прекрасно понимать риски. Если бы заболели другие, это была бы их вина. Ответственность должна быть не только за себя, но и за других людей тоже. Расслабляться нельзя. Надеюсь, что они никого не заразили. Если это было сделано осознанно, конечно, это халатность, – сказал биатлонист.