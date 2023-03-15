Латыпов о том, что братья Бо выступали с положительными тестами на ковид: «Времена поменялись. Раньше были одни правила, сейчас – другие»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная Норвегии Тарьей Бо Йоханнес Бо Эдуард Латыпов Нове Место коронавирус Биатлон

Эдуард Латыпов высказался о том, что братья Бо выступали с положительными тестами на ковид.

На этапе Кубка мира в Нове-Место Йоханнес и Тарьей бежали гонку преследования, несмотря на то, что сдали положительные тесты на коронавирус.

– Братья Бо выступали на этапе Кубка мира в Чехии с положительным тестом на коронавирус. Тебя в свое время закрывали на карантин из-за положительного теста. Твое мнение по этому поводу?

– Времена поменялись, что тут сказать. Раньше были одни правила, сейчас – другие. Так бывает.

– То есть не осуждаешь, что они могли заразить соперников?

– Понятно, что это опасно. Но все взрослые люди, они должны прекрасно понимать риски. Если бы заболели другие, это была бы их вина. Ответственность должна быть не только за себя, но и за других людей тоже. Расслабляться нельзя. Надеюсь, что они никого не заразили. Если это было сделано осознанно, конечно, это халатность, – сказал биатлонист.

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5 комментариев

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кот с дивана
Ответ volga_olga
Эдуард слишком корректный и неконфликтный. А если просто сказать - братки поступили по-свински по отношению к другим.
Для этого есть Тихонов и Васильев.
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encaro_one
C обычными соплями и с температурой сколько бегает, ковид ничем сейчас не отличается от обычного сезонного простудного заболевания, даже глупо сплошное тестирование производить, без внешних признаков заболевания.
+2
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+1
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volga_olga
Эдуард слишком корректный и неконфликтный. А если просто сказать - братки поступили по-свински по отношению к другим.
+3
-1
+2
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FilinMD
Лукавит Латыпов. Будь он на их месте сейчас, был бы скандал. А так просто все посмеялись, ой, как же так вышло
+4
-4
0
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Любитель побеждать
Просто некоторые ровнее
+2
-2
0
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