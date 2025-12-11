Анастасия Шевченко: «Живу мечтой об Олимпиаде. Она во мне остается до сих пор»

Биатлонистка Анастасия Шевченко: живу мечтой об Олимпиаде.

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заявила, что мечтает принять участие в Олимпийских играх.

«Я живу мечтой об Олимпиаде. Она во мне остается до сих пор. Все мы можем верить в чудо. Поэтому я верю», – сказала Шевченко.

Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года.