Анастасия Шевченко: «Живу мечтой об Олимпиаде. Она во мне остается до сих пор»
Биатлонистка Анастасия Шевченко: живу мечтой об Олимпиаде.
Российская биатлонистка Анастасия Шевченко заявила, что мечтает принять участие в Олимпийских играх.
«Я живу мечтой об Олимпиаде. Она во мне остается до сих пор. Все мы можем верить в чудо. Поэтому я верю», – сказала Шевченко.
Российские биатлонисты отстранены от международных стартов с 2022 года.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
